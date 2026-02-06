Telecinco.es Madrid, 06 FEB 2026 - 20:59h.

¿Se arriesgará para ganar los 50.000 euros o se plantará con la oferta de la banquera?

En esta nueva entrega de '¡Allá tú!' es el turno de Dani, un joven segoviano que viene dispuesto a hacerse con los 100.000 euros para poderse comprar de una vez por todas una casa propia que poder decorar a su gusto sin tener que pagar los precios actuales de los alquileres.

El concursante, quien tiene la gran suerte de poder dedicarse al mundo de la música durante todo el año, va declinando ofertas de la banquera puesto que su panel es muy atractivo, conservando hasta el final la caja con los 50.000 euros. Al quedarle más rojas que verdes, el segoviano decide triturar la penúltima oferta y arriesgarse.

La primera elegida, el número 11, genera un gran alivio al abrirla y descubrir que en su interior se encontraba la balanza. Ya solo queda un euro o una peluca blanca, frente a los 7.500 y los 50.000 euros y su instinto le dice que hay algo bueno en las cajas con solo doses, por lo que acaba decantándose por el 12. Sin embargo, en la caja se encontraban los 7.500.

Una nueva oferta llega: 8.100 euros. Dani está al "80% seguro" de plantarse y, aunque tiene la posibilidad de llevarse aún la mitad del gran premio, toma una determinante decisión: "Me planto". Si quieres ver si tiene de qué arrepentirse, ¡dale al play y descúbrelo!