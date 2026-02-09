Jazmín ha sido invitada por sorpresa por su examiga Gloria para retomar su relación: ¿aceptará?

Yutta y su hermana Cawi protagonizan un rifirrafe en 'El diario de Jorge' y sacan trapos sucios de su pasado: "Es una carga para mí"

Gloria siente mucha tristeza cuando piensa en Jazmín, una íntima amiga que se distanció de su grupo de amigas. La joven de Dos Hermanas relata que nunca ha sabido el verdadero motivo por el que su examiga se apartó radicalmente y sin previo aviso. Gloria cuenta que incluo ella puede llegar a evitarle el saludo cuando se ven por la calle, algo que le genera mucha pena.

Por eso, ha invitado a Jazmín a 'El diario de Jorge'. Ha querido que, de una vez por todas, termine ese sentimiento de intriga y duda que hay en su interior para empezar un neuvo camino de la mano. "Te he traído aquí para preguntarte por el motivo por el que te alejaste del grupo", comienza diciéndole en el programa de Telecinco. Gloria quería saber sobre todo la razón por la que se apartó de ella en concreto. "Estoy orgullosa de cómo estás", le añadía.

Lo que sufrió Jazmín con el grupo de amigos de Gloria

Jazmín ha roto su silencio y le ha explicado por fin el origen de su incógnita. "Fueron varios motivos", le traslada. "Tú, yo, Ana, María... éramos un grupo, pero después de eso llegaron más gente que fueron muy tóxicas con el grupo. Empezaron a comentar cosas homófobas y tránsfobas", confiesa Jazmín.

La joven sevillana le echa en cara su inacción cuando recibía ataques. "Sabías que esa gente me lo decía a mí y no hacías nada", agrega. Gloria le ha lanzado sus disculpas a su amiga y le aclara que ella "siempre" le ha "apoyado". "Eso fue hace mucho tiempo", aclara.

Su examiga decide abrirse con ella al completo. "¿Por qué nunca me contaste nada de que no te sentías bien con tu cuerpo?", le pregunta. "Yo sabía perfectamente lo que era, pero no daba el paso", le contestaba Jazmín.