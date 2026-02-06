Cawi siente que es "una carga" para su hermana: por fin se lo ha trasladado tra saños de silencio

Cawi y Yutta son dos hermanas que han crecido de la mano, aunque con una particularidad. Según ambas, la segunda siempre se ha comportado como una persona que cuida a la otra, siendo ella más pequeña -se llevan un año y medio-.

Yutta considera que siempre ha estado dispuesta a ayudar a toda su familia, y eso le frustra porque siente que tiene "mucha presión". Además, el hecho de pensar que tiene que apoyar económicamente a su hermana le crea más estrés, por lo que por fin han conversado en un tenso encuentro en 'El diario de Jorge' en el que se han dicho lo que pensaban mutuamente.

Cawi le pide disculpas a su hermana.... y esta le dice lo que piensa

"Al final, somos hermanas y está claro que me canso pero seguire haciéndolo siempre. Pienso que tiene que avanzar y sujetar su vela, que yo tengo la mía también. Estoy ahí pero cuesta también", le traslada como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Yutta siente que tiene "que tirar" o buscárselas para dar el apoyo a su hermana. "Pienso en coger otro trabajo para poder ayudarte como ya lo tuve que hacer en su día", añade.

Pero Cawi hace autocrítica y decide lanzarle sus disculpas a su hermana. "Quiero darte las gracias por todo", le cuenta. Sin embargo, Yutta no ha dudado en decirle lo que piensa a la otra. "Si queires agradecer algo, demuéstralo. Las palabras se van. Me gustaria que me lo demostrara haciendo las cosas bien", asegura.