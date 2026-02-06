telecinco.es 06 FEB 2026 - 15:00h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido el momentazo en 'El precio justo'!

'La Chelo', la madre de la famosa tiktoker Ale Agulló, sorprende a Carlos Sobera al concursar en 'El precio justo': ''Eres famosísima''

Lady Savannah llega a concursar en 'El precio justo' con muchísima ilusión y ganas por llevarse los grandes premios, pero también se ha convertido en una de las grandes protagonistas al protagonizar un momentazo durante un juego con Tania Medina que ha hecho reír a todo el plató.

La drag queen se ha convertido en la primera concursante en acertar una de las pujas y ha tenido la oportunidad de jugar al 'Plinko', el juego en el que tiene que conseguir adivinar si un precio empieza o termina en una cifra u otra, y si acierta se lleva las fichas que tiene que tirar para intentar conseguir distintas cantidades de dinero.

La concursante ha conseguido tres fichas y se ha dirigido junto a Tania Medina a la plataforma que le permitirá ganar dinero, pero antes de eso, ambas han protagonizado un momentazo al imitar la película 'Titanic' desde lo alto de las escaleras y han dejado una imagen para el recuerdo.

''Esto es como 'Titanic'''', dice Lady Savannah y Carlos Sobera las anima: ''Oye, pues cógela por detrás y lo hacéis, yo os toco la canción'', Tania se ha puesto detrás de la concursante, y entre risas, han imitado a los personajes mientras la drag queen ha empezado a cantar y la azafata ha bromeado: ''La ahogo''.