Rocío juega junto a su padre y su hermana al 'escaparate final' y Carlos Sobera les apoya: ''Sois una familia maravillosa''
Rocío ha conseguido llegar a la final tras vencer al resto de concursantes en la ruleta final de 'El precio justo'. La concursante llega a 'el escaparate final' con ilusión por jugar e intentar llevarse los grandes premios expuestos, pero primero debe adivinar el precio justo de todo.
La concursante debe averiguar el precio justo de los siguientes artículos:
- Una elegante butaca de comodidad extraordinaria con tapizado de alta calidad
- Una televisión de 32 pulgadas
- Tres piezas de arte contemporáneo
- Un viaje de 12 días para dos personas por la costa oeste de Estados Unidos
- Dos motos eléctricas
¿Cuál es el precio justo del gran escaparate final?
La concursante tiene 1000 euros de margen en el escaparate final y para ganar, debe valorar el precio total de los artículos. A Rocío la acompañan su padre y su hermana, que la ayudan, junto al público, a echar las cuentas para intentar acertar el precio justo entre todos.
Rocío y su familia lo piensan y toman una decisión, aunque dudan bastante: ''19.300 euros'', coinciden los tres y esperan junto a Carlos Sobera y Tania Medina para conocer la cifra final.
Finalmente, el presentador anuncia el precio justo: ''15.968 euros. No tenemos el escaparate final, pero tenemos una familia maravillosa'', les apoya Carlos Sobera.