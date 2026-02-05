telecinco.es 05 FEB 2026 - 14:59h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido el concurso de Rocío!

Rocío ha conseguido llegar a la final tras vencer al resto de concursantes en la ruleta final de 'El precio justo'. La concursante llega a 'el escaparate final' con ilusión por jugar e intentar llevarse los grandes premios expuestos, pero primero debe adivinar el precio justo de todo.

La concursante debe averiguar el precio justo de los siguientes artículos:

Una elegante butaca de comodidad extraordinaria con tapizado de alta calidad

Una televisión de 32 pulgadas

Tres piezas de arte contemporáneo

Un viaje de 12 días para dos personas por la costa oeste de Estados Unidos

Dos motos eléctricas

¿Cuál es el precio justo del gran escaparate final?

La concursante tiene 1000 euros de margen en el escaparate final y para ganar, debe valorar el precio total de los artículos. A Rocío la acompañan su padre y su hermana, que la ayudan, junto al público, a echar las cuentas para intentar acertar el precio justo entre todos.

Rocío y su familia lo piensan y toman una decisión, aunque dudan bastante: ''19.300 euros'', coinciden los tres y esperan junto a Carlos Sobera y Tania Medina para conocer la cifra final.

Finalmente, el presentador anuncia el precio justo: ''15.968 euros. No tenemos el escaparate final, pero tenemos una familia maravillosa'', les apoya Carlos Sobera.