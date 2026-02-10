Ya puedes ver un adelanto del próximo programa de 'Casados a primera vista': ¿te lo vas a perder?

¡Conexión a primera vista! Laura y Lorenzo dan rienda suelta a la pasión en su luna de miel: “Ha sido una noche fantástica”

El quinto programa de 'Casados a primera vista' nos dejará de nuevo momentos muy emotivos llenos de emoción y con el amor reinando más que nunca en todas las parejas. Un amor que cada vez será más amplio, tocando todas las vertientes posibles en él y no solo viviendo su lado bueno sino también el malo o el que, quizás, a nadie nos gustaría vivir nunca.

En primer lugar, viviremos las lunas de miel de las últimas dos parejas en casarse, siendo ambas un "auténtico polvorín". Por un lado, Milton y Natalia siguen subiendo cada vez más el volumen de sus reproches y se niegan a trabajar en equipo. Rreproches que se traducirán en tensos enfrentamientos, quizás, muy difíciles de parar.

En Marruecos, las confesiones de Borja y Lucía van a corroborrar que van a ritmos diferentes en cuanto al amor se refiere. Y es que, mientras que una es más intensa, el otro necesita más su espacio. Y en Madrid, Laura y Lorenzo dan sus primeros pasos en su nueva vida basada en la convivencia... y en algún que otro choque.

Marc, por su parte, seguirá luchando por recuperar la confianza con Ainhoa, mientras que Ana y Luija continúan enamorados ajenos completamente al resto. Y, por último, Stefan y Estefanía intentarán resolver sus últimos conflictos, basados en encontrar esa masculinidad que ha mencionado en alguna que otra ocasión ella y que él no ha terminado de comprender del todo.

Las primeras cenas comúnes y... ¡terapias grupales!

Y además, una nueva fase entra en juego en 'Casados a primera vista': las cenas comúnes y las primeras terapias grupales, que van a poner muchos puntos sobre las íes de todas las parejas e incluso es posible que sentencien -o no- alguna que otra pareja de 'Casados a primera vista', sumado a alguna sorpresa que dejará en shock a más de uno allí presente.