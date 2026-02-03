Patricia Fernández 03 FEB 2026 - 01:45h.

No falta la diversión en el sí, quiero de Laura y Lorenzo en 'Casados a primera vista'

La química entre Lorenzo y Laura no faltaba desde el primer momento en el que se encontraban en el altar para su boda en 'Casados a primera vista'. Pese a los nervios, las risas y divertidos momentos no tardaban en aparecer entre ellos y sus familias, los que tenían claro que había mucho 'feeling' entre ellos.

El divertido 'sí, quiero' de Lorenzo y Laura

Pese a que Laura atravesaba muy nerviosa el pasillo hasta el altar, la reacción de Lorenzo al verla y sus divertidas bromas, hacían que ella se relajase y que se vivieran unos buenos primeros momentos: "¿No me irás a poner los cuernos?" Los que se dedicaban piropos y bromas al verse, como también lo hacían sus seres queridos: "Me caes bien, eres muy simpático y muy guapo".

Tras este primer momento, ambos se ponían frente al altar, entonaban los votos que habían escrito el uno para el otro sin conocerse, con los que ambos se sorprendían: "Me he quedado embobado mirándote a los ojos". Y no dudaban en darse el 'sí quiero' intercambiando los anillos: "Ya estamos casados". Lo que llevaba al primer beso entre ambos, ante los vítores de sus seres queridos: "¡Vivan los novios!".

Salían ya casados directos a hacerse las fotos y mientras las familias se conocían sin filtros. La madre de Lorenzo y el padre de Laura creían en la conexión entre sus hijos y se caían muy bien, lo que confirmaba la tía de él: "Es muy educado y atractivo, la pena es que está casado". Y compartían impresiones y cómo son sus vidas y las de sus hijos. Lo que quedaba claro es que había una buena primera impresión, como la había entre los recién casados cuando se hacían la sesión de fotos, en la que se conocían más y alucinaban con lo parecidos que son.

Donde tampoco faltaba la diversión era en el convite, desde la entrada de los novios todos los presentes se revolucionaban, bailando y gritando. Llegaban las primeras palabras entre Laura y Lorenzo con sus suegros, en las que se daban cuenta que todo iba bien y daban sus primeras impresiones a sus seres queridos sobre lo que opinaban el uno del otro: "No me arrepiento para nada de esto, ahora me gusta". Y al verles, la tía de Lorenzo reaccionaba a la conexión que veía entre ellos, en los bailes o el momento de cortar la tarta: "No va a poder ni salir a la piscina".

Cuando ya terminaba todo, Laura y Lorenzo llegaban al hotel para pasar juntos su primera noche como marido y mujer. La complicidad entre ellos tras la ceremonia estaba latente, pues él se ha atrevido a llevarla en brazos de la manera más romántica posible y con muchas expectativas de lo que pueda pasar esa noche. Ambos jugaban en la habitación, dejándose llevar: "Teníamos ganas de marcha, lo que pasa es que hemos decidirnos aguantarnos y reprimirnos", reconocía el sevillano.

"Yo creo que deberíamos esperar un poco... Mañana por la mañana", bromeaba ella. La catalana confesaba que le gusta y que le gustaría que fuera especial y que quiere que "salga bien". Y entre besos, caricias y muchas risas, ambos dormían con ganas de saber a dónde irán en su luna de miel, lo que descubrían al día siguiente y se generaba gran emoción al enterarse de que es Bali.

Una vez han llegado al destino, los dos disfrutaban de un recibimiento muy especial. Lorenzo y Laura se han quedado sin palabras al descubrir la villa en la que iban a pasar los próximos días durante su viaje de novios y han confesado sentir muchas ganas e ilusión por lo que pase entre ellos: "La habitación es espectacular, pero la compañía muchísimo más", admitía la catalana.

La primera noche de Lorenzo y Laura en Bali

La complicidad y el buen rollo entre ambos terminaba con los dos en la piscina de su villa, en un momento muy tierno. Tanto Laura como Lorenzo tenían palabras bonitas y de cariño para el otro antes de irse a dormir, compartiendo "mimos" en la cama.

Tanta complicidad y tanta chispa ha hecho que la temperatura no haya parado de subir en su primera noche en Bali. Lorenzo y Laura han sido el único matrimonio (por lo menos de momento) en mantener relaciones sexuales en 'Casados a primera vista'. A la mañana siguiente, los dos se levantaban muy contentos por haber "sobrevivido a la primera noche en Bali", ¡y de qué manera!: "Ha sido una noche fantástica", reconocía el sevillano mientras ella confirmaba que habían dado un paso más en sus primeras horas en su luna de miel.