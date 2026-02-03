Patricia Fernández 03 FEB 2026 - 01:39h.

Así ha sido la boda de Luciana y Borja en 'Casados a primera vista'

Luciana, enfermera de 29 años, tenía claro que quería ayudar con su profesión: “De pequeña pasé una enfermedad, he vivido prácticamente toda la vida en el hospital, era una manera de compensar un poco todo lo que he pasado en mi vida”. La que se iba a unir a Borja en 'Casados a primera vista', empresario de Sevilla de 26 años, el que asegura que “siempre ha querido casarse”, aunque perdió la ilusión, pero ahora tiene claro que es lo que quiere.

“Me encantaría que me llevase mi padre”, tenía claro desde un primer momento Luciana al pensar en su llegada al altar, que confesaba que la separación de sus padres le ha marcado: “Siempre he podido contar con él, es mi figura, me da igual llevar mucho tiempo sin hablarnos, a esa petición no puede faltar”. Mientras Borja le comunicaba a su madre esta decisión, dejándola completamente de piedra: “Me voy a casar con una persona desconocida, quiero que estés conmigo en el altar y me acompañes”.

Con los primeros preparativos, Luciana iba a probarse su traje de novia acompañada de su amiga Alison, pero con una ausencia muy significante para ella, porque su padre no ha podido acompañarla en este momento tan especial. Entre lágrimas y emoción, la de Mallorca se ha probado un vestido que le ha dejado sin palabras: "Todo lo bonito siempre llega, aunque te digan lo contrario. Eres maravillosa y que nunca nadie te haga pensar que no lo eres", decía su amiga visiblemente emocionada.

Saber que su padre tampoco iba a estar en la boda le provocaba mucha tristeza a ella, pero mantenía la esperanza cuando el programa le confirmaba que habían conseguido un billete de última hora para que su padre pudiera asistir al enlace, su padre, sin embargo, le decía que no podría estar y que "si hubiese sido planeado con más tiempo" podría haber ido. Respuesta que Luciana se haya decepcionado horas antes de la boda.

Momentos previos a que Luciana pase por ese ansiado altar, su madre es la primera en ver a su hija vestida de novia. Este enternecedor momento ha dejado a ambas entre lágrimas: "Me ha encantado ver a Luciana vestida de blanco y cumpliendo un sueño". Además, sin dudarlo ni un momento han querido llamar a su abuela para comunicarle la feliz noticia, quién se encuentra en otro país.

Las primeras impresiones de los invitados de la boda

Un altar al que ella llegaba nerviosa, donde le esperaba Borja que tenía su primer contacto con los seres queridos de la que iba a ser su mujer, mientras sus amigos habían compartido las primeras impresiones al verles: "El entorno no es muy Borja, lo mismo ella no tiene nada que ver con las amigas". Mientras ellas creían lo contrario: "Tengo la sensación de que a Luciana le va a gustar".

Impresiones que continuaban con la llegada de Luciana al altar, donde se encontraba con Borja y ambos compartían sus primeras palabras: "Le gusta la cara un poco más fina y me esperaba eso". Los que creían que "físicamente" ella no le había gustado.

Tras compartir sus votos y que se celebrase la ceremonia, Borja se abría sobre los miedos que había sentido en este momento: "Es hipócrita decir que las primera impresiones no son importantes y me han entrado a mí las dudas porque tengo miedo también a ser rechazado, me han entrado miedos por las dos partes". Pero con todo esto no dudaban en convertirse en matrimonio y sellar esta unión con un piquito.

Borja alucina al descubrir la profesión de Luciana: "Una bruja me dijo que mi mujer iba a ser enfermera"

Durante su sesión de fotos tras la boda, Luciana y Borja han vivido un momento que parece escrito por el universo. Mientras hablaban, el sevillano le ha preguntado a qué se dedica: "Soy enfermera en Mallorca", respondía ella. Esto ha supuesto una sorpresa increíble para Borja por lo que ha confesado después: "Yo hace tiempo fui a una bruja y me dijo que mi futura mujer sería enfermera. No sé si es ella, pero me dijo que sería enfermera", reconocía. ¡Parece que están destinados!