Ainhoa rompe a llorar tras su conversación más tensa con Marc en su luna de miel

Las primeras horas de Marc y Ainhoa como casados: de su noche de bodas a varios enfrentamientos en Egipto: "Me ha costado confiar en ti"

Tras aterrizar en Egipto para disfrutar de su luna de miel, Ainhoa y Marc vivieron un episodio de desconfianza durante sus primeras horas de convivencia juntos. A pesar de que Marc ha intentado sacar de su zona de confort a Ainhoa, parece que ambos no están encajando tan bien como en su boda, dónde parecían almas gemelas.

Ella le ha recriminado a él que no tiene conversación y que siempre tiene que ir detrás del andorrano para hablar. Por su parte, él se queja de la falta de espontaneidad de su mujer: "Yo soy informal y ella se piensa que estoy actuando. Nos estamos conociendo y ella está en el punto de no estar cómoda del todo y a mi me hace plantearme cosas. Me hace sentir entre inseguro y descolocado", admitía Marc.

Durante la noche, y en la intimidad de la habitación, Marc le ha confesado a Ainhoa que siente que no le gusta y que no confía en él. Ella no entiende esta reacción de su marido y ha explicado que delante de las cámaras no le gusta mostrar cariño.

Marc se habla con el equipo

A la mañana siguiente, Marc ha necesitado desahogarse con el equipo de 'Casados a primera vista' sobre este choque con Ainhoa: "Le pregunté si le gusto, porque a mi esto me genera inseguridades, y se lo tomó como si yo estaba fingiendo", explicaba él. La falta de confianza está siendo un problema en su luna de miel y está generando un enfrentamiento y momentos de tensión entre la pareja.

La discusión entre Marc y Ainhoa

Después de hablar con el equipo, el andorrano ha decidido dar el paso para mantener una conversación con Ainhoa: "Si quieres tener más intimidad y tener sexo conmigo, no lo vas a tener", respondía ella en un primer momento. Los dos se han mostrado enfadados y sus diferencias en cuanto al contacto personal han terminado por arruinar, por el momento, su luna de miel: "Me la pela el sexo, me da igual. Quiero un vínculo emocional. Quiero un abrazo de verdad, que se sienta", respondía Marc.

Ambos han estallado en una brutal bronca en la que Ainhoa le pedía a su marido que le dijera qué quiere exactamente porque no le entiende: "Muchas veces yo hablo por los codos y a ti parece que te tengo que sacar las palabras", se quejaba la madrileña. Ante esto, Marc se ha quedado sin palabras y no ha sabido explicar lo que le pasaba: "¿Crees que hemos tenido un momento de intimidad, abrazados, coordinando la respiración y fundiéndonos en uno? No es sexo, es nuestra luna de miel", preguntaba.

"No quiero pillarme por él y que no sienta lo mismo"

El de Andorra le ha pedido más conexión emocional, porque no siente nada, y se ha quejado de sentirse cohibido al hablar con ella. Ainhoa ha seguido pensando que él se refiere al ámbito sexual y no ha cambiado de opinión. Tras la discusión, ella se ha ido al baño y se ha roto entre lágrimas: "No le conozco y no se está mostrando real. No quiero pillarme por él y que no sienta lo mismo por mi", decía ella entre lágrimas. ¿Serán capaces de solucionar sus diferencias o esta bronca supondrá un antes y un después para su matrimonio? No te pierdas todos los capítulos de 'Casados a primera vista'.