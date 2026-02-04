Patricia Fernández 04 FEB 2026 - 00:43h.

El cantante habla con Jesús Calleja de cómo ha cambiado su vida, sobre sus padres y el momento profesional en el que se encuentra

Guillermo Bárcenas ha querido estar en 'Universo Calleja' tras confesar que para él cambió algo la primera vez que viajó con Jesús Calleja, con ganas de afrontar esta nueva aventura y enfrentándose a ella en un punto completamente diferente en su vida, que él mismo contaba a nuestro presentador en un momento que compartían a solas: "Me han pasado muchas cosas, el tema familiar ya pasó, fueron momentos duros y mucho tiempo, pero ahora vivo el mejor momento de mi vida".

El cantante de 'Taburete' relataba cómo es la vida de sus padres al haber obtenido la libertad condicional y haber salido de la cárcel: "Viven y recuperan el tiempo perdido, sin grandes lujos, pero disfrutando de estar juntos".

El que explicaba la información de que ambos trabajen para él en la discográfica: "Mi padre trabaja para mí personalmente, si que entró formando parte de la discográfica, pero se ocupaba únicamente de mí. Vino a ponerme un poco de orden y más que agradecido. Ella estuvo trabajando para la empresa, pero no tiene que trabajar ya de nada, a disfrutar de la vida".

Como también se pronunciaba cómo ha sido para su madre todo esto y si le ha afectado en su matrimonio con su padre: "Supongo que en la intimidad que algo le habrá dicho, pero como dijo siempre mi madre: 'En las buenas y en las malas".

Otro punto importante de su vida es su mujer, Loreto, con la que se ha casado: "Es la mujer de mi vida, es lo mejor que me ha pasado". Asegurando que está en el que podría ser el mejor momento de su vida: "Sigo teniendo mis cosas, la fiesta la he dejado más atrás, la vida loca me la dan otras cosas: la montaña o el deporte. Estoy en un momento muy tranquilo, estoy aprendiendo a descubrir que la felicidad real te la da una rutina".

Después de nueve años sin parar de girar con el grupo al que pone voz, se tomó un descanso para hacer otras cosas y confesaba que tiene una crisis de inspiración para componer: "La vida loca y las malas noticias, estar triste me daba una inspiración increíble para escribir, ahora tengo una vida feliz y estable, no cambio nada de lo que tengo por escribir canciones".

El que además hablaba sobre el momento que atraviesa el grupo: "En el anterior programa estábamos en el momento más de moda, ahora vamos a sacar el sexto disco y estamos muy asentados, con una base de fans muy fieles. He cumplido el sueño, lo más difícil es mantenerse en la música".

Además, nuestro invitado contaba a Calleja cómo ha cumplido un sueño, el de ser actor, gracias a Santiago Segura: "Es el sueño de mi vida, aunque la música ha sido mi vida, estoy completamente agradecido de haber podido hacer este papel". Un papel en 'Torrente 6' que contaba cómo ha vivido: "Me lo he pasado increíble, iba con un poco de miedo y me daba vergüenza".