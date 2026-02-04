Pedro Jiménez 04 FEB 2026 - 00:05h.

La medallista olímpica se ha abierto como pocas veces ante Jesús Calleja, confesando lo que más le dolió de todo: "Mi niña interior fue abandonada..."

Jesús Calleja se encuentra en Maldivas grabando 'Universo Calleja' con Montoya, Laura Madrueño y Lorena Castell: las primeras imágenes de su aventura

Compartir







Ana Peleteiro es, sin duda, una de las grandes del deporte español en la actualidad. La atleta gallega, bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y una auténtica campeona en lo suyo, el atletismo, ha sido una de las invitadas del flamante estreno de 'Universo Calleja'; y se ha abierto como pocas veces la hemos visto ante el presentador, Jesús Calleja, hablando un poco de su vida, de su proceso de adopción, de cómo vive tanto ella como sus padres el éxito que ha tenido y de las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera deportiva, entre otros.

El palmarés de Ana Peleteiro está a la altura de muy pocos, situándola en el olimpo del deporte español desde hace un tiempo: una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos; dos bronces en los Campeonatos del Mundo en pista cubierta; un oro y un bronce en los Campeonatos de Europa al aire libre; dos oros y una plata en los Campeonatos de Europa en pista cubierta, entre otros.

En primer lugar, Ana Peleteiro que ha contado cómo se inició en el atletismo, asegurando que todo fue "de rebote": "Era una niña muy activa y tenía a mi padre frito. Fue gracias a él", ha subrayado la medallista olímpica, que ha aprovechado la ocasión de hablar de su padre para contar la historia de su adopción. Sus padres no podían tener hijos de forma natural, por lo que se apuntaron a las listas de la Xunta de Galicia para poder optar a ser padres de una niña pequeña: "Me adoptan a los dos días de nacer".

"Mi niña interior fue abandonada"

"Fui una niña abandonada. Mi madre era una chica gallega muy joven, creo que a los 18 años tomó la decisión de entregarme en el hospital en menores. El único requisito que dio es que nadie de su familia me adoptase. Ahí fue cuando se llamó a la primera familia, pero había un factor, puesto que era una niña mestiza... la primera familia no quiso adoptarme", ha subrayado la medallista olímpica.

Posteriormente llamaron a la familia actual de Ana Peleteiro, concretamente al padre, y tras darle un tiempo muy corto para decidirse, los padres de la atleta dijeron "sí" y la adoptaron: "Me recogieron el Día de Santa Lucía". Además, la gallega ha asegurado que en casa nunca le escondieron nada, siendo algo "súper natural" todo: "Mi madre me explicaba todo". Por otro lado, Peleteiro cuenta que ni ella ha buscado a sus padres de sangre ni viceversa: "Yo no tengo trauma por ser adoptada, pero sí por ser abandonada. Que lo supe muy adulta...".

Y es que esto último, lo de que fue abandonada por sus padres de sangre, se lo dijo su madre en 2016: "Yo tenía en mi cabeza que mi madre se había muerto en el parto, entonces por eso mis padres me adoptaron. Me chocó... fue un impacto. Pero mi trauma no viene de ahí. Desde que soy muy pequeñas, el sentimiento que tenía no era de tristeza. Mi niña interior fue abandonada y eso siempre va a formar parte de mí". Jesús Callega le ha preguntado qué le diría a su madre si todo esto lo estuviera viendo y Ana Peleteiro ha pronunciado tan solo una palabra: "Gracias".

Otro episidio clave en la vida de Ana Peleteiro que marcó un claro punto de inflexión en ella son los supuestos maltratos psicológicos que sufrió por parte de su expareja, lo que hizo que tuviera que ir a terapia: "El problema es que tú estás tan reducida y anulada que no eres capaz de salir de esa relación porque crees que tu vida es una mierda. Y empecé a trabajar en mí misma y a trabajar el amor propio. Y mi vida empezó a despegar".

Ana Peleteiro relata cómo viven sus padres su éxito y las criticas

Otro tema que han tocado en la entrevista ha sido el éxito y el fracaso, una dualidad inseparable que en muchas ocasiones no se lleva de la mejor forma posible. Primero de todo, Ana Peleteiro ha confesado que sus padres siempre han llevado bien su éxito debido a que todo fue "muy progresivo". No obstante, ha reconocido que a su padre siempre le han costado y mucho las críticas que ha recibido la medallista.