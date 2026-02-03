Universo Calleja 03 FEB 2026 - 23:43h.

Raúl Pérez ha contado sus comienzos como cómico mientras hablaba con Jesús Calleja

Raúl Pérez ha dejado sin palabras a Jesús Calleja durante su participación en Universo Calleja al revelar uno de los episodios más duros y delicados de su vida personal: una grave infección que estuvo a punto de costarle la mano tras chuparse una herida en un dedo. Un gesto aparentemente inofensivo que terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla médica.

Durante una conversación distendida en plena aventura, el popular imitador y humorista confesó que contrajo una peligrosa bacteria, el streptococcus pyogenes, después de llevarse el dedo a la boca cuando tenía una herida abierta. “Me entró aquí, me chupé el dedo en una herida que tenía… casi me amputan la mano”, explicó, dejando totalmente sorprendido al presentador y al resto del equipo del programa.

La confesión provocó una reacción inmediata por parte de Jesús Calleja, que no pudo ocultar su incredulidad ante la gravedad del relato. “¿En serio?”, reaccionó al escuchar que una acción tan cotidiana estuvo a punto de tener consecuencias irreversibles para el humorista, poniendo en serio riesgo su salud y su carrera profesional.

Los inicios del imitador

Más allá del susto médico, Raúl Pérez también se abrió en canal durante la charla, mostrando una faceta mucho más personal y desconocida para el gran público. A pesar de ser uno de los imitadores más reconocidos de España, capaz de clavar voces tan populares como las de políticos, cantantes y actores, el cómico se definió como una persona tímida, introvertida y muy observadora, rasgos que contrastan con su potente presencia sobre el escenario.

Además, recordó sus inicios profesionales, cuando trabajaba como ingeniero antes de dar el salto definitivo al mundo del espectáculo, una decisión que no fue fácil de explicar en casa. “Mis padres al principio pensaban que estaba loco”, confesó entre risas, recordando el momento en el que decidió apostar por su verdadera vocación.

"Les dije que era yo y no se lo creyeron"

El imitador y Calleja tuvieron al oportunidad de repasar algunas de los mejores personajes del cómico, recordando una anécdota que le pasó tras imitar a Leiva: "Estaba en una fiesta y una chica dijo que tenía del cantante y al verlo le dije que era yo y no se lo creyó", explicaba ante la incredulidad de Jesús Calleja.

El viaje con Calleja también le ha servido para salir de su rutina como padre y vivir una experiencia diferente, lejos del día a día y de las obligaciones familiares. “No tengo muchas ocasiones de hacer estos viajes”, reconoció, dejando claro que esta aventura en Universo Calleja está siendo una oportunidad única tanto a nivel personal como profesional.