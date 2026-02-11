Patricia Fernández 11 FEB 2026 - 01:17h.

Tras un programa marcado por la caída de Jesús Calleja en bicicleta y confirmarse que tiene que volver a España para operarse y perderse la grabación del siguiente episodio de 'Universo Calleja', Santi Millán se pondrá al frente y junto a los invitados irán a un lugar mágico, la Bahía de Hudson, donde no hay nada ni nadie y pondrán disfrutar de "la naturaleza más absoluta", en la que no faltarán las aventuras.

Ballenas, leones marinos serán algunos de los animales que podrán ver nuestros invitados, como también vivir un vuelo en avioneta que terminará pilotando Maxi Iglesias y esto provocará gritos y un poco de miedo entre ellos. Y lo más esperado: el viaje en busca del oso.

En medio de todo esto podremos ver todo lo que pasa con Jesús Calleja en España y seguir muy de cerca su operación.

