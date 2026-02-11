 Alfredo Arrién, abogado de Elisa Mouliáa: "La absolución le hace volver con más fuerza e indignación"

Alfredo Arrién, abogado de Elisa Mouliaá, ha estado en directo en 'La mirada crítica'

Elisa Mouliaá, directa desde el juzgado: "Me he sentido abandonada por las víctimas. Tengo sospechas de que les habrían pagado"

Elisa Mouliaá ha decidido cambiar de opinión y ha decidido que continuará con el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón.

Nada más salir del juzgado, Mouliáa acudía directamente al plató de 'Vamos a ver' para dar más detalles de todo lo que ha pasado en este tiempo y el motivos de sus cambios de opinión a la hora de seguir adelante o no con la acusación a Errejón.

"Me he sentido muy sola. Me dejaron sola las víctimas. Hoy en día, gracias a la ley del 'solo sí es sí', se un baboso es un delito. Yo me callé porque por desgracia estamos acostumbradas a este tipo de trato. Es cuando dimite este señor y admite comportamientos machistas por las denuncias anónimas y lo que menos me espero es que diga que son denuncias falsas, un señor que ha apoyado esta ley", ha explicado todavía muy nervioso", explicaba en directo nada más salir del los juzgados de Plaza de Castilla.

Alfredo Arrién, abogado de Elisa Mouliáa: "Tomó esa decisión de manera precipitada y asesorada por la ansiedad que estaba sufriendo"

Unas horas después, su abogado Alfredo Arrién, quien se mostró disconforme en el programa con la decisión de la actriz de retirar la acusación, ha entrado en directo en 'La mirada crítica' para analizar la decisión de su clienta: "Es fundamental que tomó esa decisión de manera precipitada y asesorada por la ansiedad que estaba sufriendo. Ese cambio de postura ha sido en cuanto ve que se le pide la absolución a Íñigo Errejón y eso le parece que ya abocaba el procedimiento a un fracaso directo. Ahora ha decidido volver con más fuerza y con más indignación", ha comenzado a explicar.

"El ataque de ansiedad que sufrió el viernes fue a raíz de que dos posibles víctimas más de nacionalidad argentina, se ponen en contacto con ella para contarle unos presuntos abusos que sucedieron hace dos meses. Ella les pide que denuncien, pero ellas le responden que no", ha continuado analizando.

Sobre sus palabras diciendo que Mouliáa había saboteado el proceso judicial desde el principio, Alfredo Arrién ha respondido: "Son palabras sacadas de contexto. No recuerdo cómo lo diría, pero evidentemente cuando ella toma una decisión que puede perjudicar al proceso judicial y lo hace de forma impulsiva, piensas que no tiene en cuenta nuestro trabajo y esas palabras han podido salir de manera espontánea y descontextualizada", ha analizado su abogado.