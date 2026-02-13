Antonio empeoró de su enfermedad a finales de verano y su hija quiere cumplir sus últimos deseos

Marga llega a 'El diario de Jorge' con un objetivo: cumplir los últimos deseos de su padre. Hace unos años le detectaron un cáncer y desde finales de verano, el "bichito" se ha extendido.

Por esta razón, está ayudando a cumplir sus deseos: Algunos son sencillos, como comer un bocadillo de calamares, y otras son un poco más complejas como conseguir que se reencuentre con sus primos pues hace más de 60 años que no se ven. Al descubrir sus intenciones, la familia vive un emotivo momento en el programa.

El propósito de Marga

"Papá, aunque la vida te ha golpeado duro y estés pasando un momento muy complicado, para mí sigues siendo el hombre fuerte y poderoso que me protege con solo mirarme. Necesito que seas feliz y me he propuesto que tengas todo lo que deseas. Quiero que te vuelvas a encontrar con tu familia y por eso voy a hacer todo lo que esté en mi mano para conseguirlo. Esto solo es el inicio. Pídeme más porque pienso cumplir todos tus sueños, te quiero", es el mensaje de su hija.

La emotiva reacción de Antonio

Con lágrimas en los ojos, completamente emocionado, Antonio confiesa: "No me lo esperaba, qué alegría". La familia se besa y el invitado recuerda que su hija perdió a su hermano con 39 años en el 2017 a causa de un infarto fulminante, lo que le "partió el corazón". Razón por la cual Antonio reflexiona: "La vida hay que seguirla y no se puede dividir, claro, porque la vida sigue y el que se va no vuelve, no vuelve. Desde luego. No es lo mismo morir con 39 que con 100 años, como murió el padre de mi esposa, no es lo mismo. Pero en fin, qué le vamos a hacer".

La búsqueda de los primos de Antonio

En Barcelona se encuentran cinco de ellos y otro en Francia. Por este motivo, Antonio hace un llamamiento: "Fernando, me gustaría verte porque hace 60 años que no te veo y bueno, mi última ilusión sería verte después de 60 años y volverte a ver, pues como te conocí, con 10 y tantos, que no me acuerdo ya bien. 60 años hace que tú estás en Francia y yo en Madrid y si hay posibilidad de vernos algún día, pues te lo agradecería con mucho gusto. Venga, un beso, adiós".

