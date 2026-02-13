Estefanía responde a su hermana tras su llamada: "Para mi no es nadie"

Estefanía ha ido a 'El diario de Jorge' con la intención de conocer por primera vez a una amiga suya que ha hecho a través de las redes sociales, Tere. No obstante, las sorpresas no han hecho más que empezar tras su encuentro con la amiga. En un giro inesperado y cargado de tensión, Sandra, hermana menor de Estefanía, rompió este jueves el silencio familiar llamando en directo para aclarar la polémica que ha marcado a la familia durante más de doce años. La llamada telefónica al programa de Jorge Javier Vázquez dejó claro que el conflicto no tiene relación con herencias, como se había insinuado públicamente.

“Que cuente la verdad, que nos diga que no nos hablamos por una herencia, porque la herencia no existe”, aseguró Sandra al inicio de su intervención. La hermana menor fue contundente al desmentir las declaraciones de Estefanía, quienes había apuntado a un conflicto por supuestos bienes familiares: “Mis padres no han dejado herencia ninguna porque no tenían con qué. Así que ahora no diga que no te ha hablado desde hace más de dos semanas por la herencia. Ha contado una mentira”, afirmó con firmeza.

"El daño que ha hecho es imperdonable"

Durante la conversación, Sandra dejó claro que el daño no ha sido material, sino emocional: “Ha hecho mucho daño. Yo no voy a sacar la mierda, porque no la voy a sacar, pero que cuente la verdad”, subrayó, recordando que su familia ha tratado de mantener la relación incluso con los hijos de Estefanía: “Hemos querido mantener relaciones con sus hijos, los he llamado a sus hijos pequeños y al mayor, así que es mejor que me mande a hablar con ella. Así que no mienta tanto”, reconocía ella.

El enfrentamiento también reveló la profunda decepción y resentimiento acumulado a lo largo de los años. Preguntada sobre si quería a su hermana, Sandra respondió sin rodeos: “No. Porque ha hecho mucho daño. Y el daño personal que me ha hecho a mí y a mi familia es imperdonable”, decía muy enfadada la hermana.

Estefanía: "Para mi no es nadie"

La llamada, que se prolongó durante varios minutos, se convirtió en un claro reclamo para que Estefanía se disculpe y deje de difundir versiones que, según Sandra, han afectado gravemente a la familia. “Todo lo que ha contado es mentira. Mentira, Jorge. Porque yo ya lo tengo muy claro”, reiteró. Por su parte, Estefanía ha evitado responder a su propia hermana: "No tengo nada que decirle, para mi no es nadie. Significa más ella que la persona que está llamando", decía refiriéndose a su amiga Tere.