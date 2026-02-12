Álvaro provoca las carcajadas de Jorge Javier Vázquez con su táctica de ligue

Álvaro ha vuelto al programa y ha conseguido hacer reír a Jorge Javier Vázquez con su táctica para ligar

Álvaro, el amante del café con canela, ha vuelto a 'El diario de Jorge' para tener una cita doble con Lorena y Daniela, dos chicas que se han mostrado interesadas en conocerle para ver si surge la chispa del amor. El de Toledo ha ido haciéndoles preguntas a ciegas, para ir sabiendo más cosas sobre ellas antes de conocer cómo son físicamente. Ha sido entonces cuando ha hablado sobre su forma de ligar.

Álvaro le ha confesado a Jorge Javier Vázquez que se dejó el pelo largo porque le encantaba la idea de parecerse a Juan Reyes, uno de los protagonistas de 'Pasión de Gavilanes'. Se ha lanzado a imitarle y ha provocado las carcajadas del presentador, que le ha pedido que implemente esa táctica de ligue con sus pretendientas.

A Lorena le ha encantado la imitación y a Álvaro le ha encantado Lorena, aunque también le ha gustado mucho Daniela. Los tres se han ido a tener la cita y al final del programa Jorge Javier le ha pedido al fan de la canela que revelase cuál de sus dos pretendientas le había gustado más y él lo ha tenido claro: la escogida ha sido Lorena porque vive en Madrid y Daniela está mucho más lejos, en Motril.