Logo de telecincotelecinco
Logo de Universo CallejaUniverso Calleja
Promos
Avances

Santi Millán, al frente de 'Universo Calleja' tras el aparatoso accidente de Jesús: el martes a las 23.00 horas en Telecinco

Santi Millán en 'Universo Calleja'
Santi Millán, al frente de 'Universo Calleja' tras el aparatoso accidente de Jesús. telecinco.es
Compartir

Tras el último programa en el que Jesús Calleja sufrió una aparatosa caída en bicicleta, Santi Millán se pone al frente del espacio mientras Jesús se recupera de la lesión en España. Santi, que acepta el reto encantado, se convierte en el conductor de un programa rodado en la Bahía Hudson, un lugar mágico donde no faltarán las aventuras de los invitados.

No te pierdas el estreno de Santi Millán como guía de 'Universo Calleja', el martes a las 23.00 horas en Telecinco.

Temas