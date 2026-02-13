Universo Calleja 13 FEB 2026 - 10:02h.

Santi Millán se pone al frente de 'Universo Calleja' mientras Jesús se recupera de la lesión sufrida en el anterior programa

Disfruta ya de este avance del próximo programa

Tras el último programa en el que Jesús Calleja sufrió una aparatosa caída en bicicleta, Santi Millán se pone al frente del espacio mientras Jesús se recupera de la lesión en España. Santi, que acepta el reto encantado, se convierte en el conductor de un programa rodado en la Bahía Hudson, un lugar mágico donde no faltarán las aventuras de los invitados.

No te pierdas el estreno de Santi Millán como guía de 'Universo Calleja', el martes a las 23.00 horas en Telecinco.