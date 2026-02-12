telecinco.es 12 FEB 2026 - 14:30h.

María Eugenia emociona a Carlos Sobera con su historia

‘El precio justo’, ahora también los fines de semana en Telecinco: "¡A jugar!"

Compartir







María Eugenia llega a 'El precio justo' con muchísimas ganas de concursar. En su presentación nada más bajar a plató, Carlos Sobera le ha preguntado un poco más sobre ella para conocerla y la concursante ha protagonizado un momento que ha emocionado a todo el mundo.

La nueva concursante cuenta que llega al programa desde Paiporta, una de las localidades valencianas que fue azotada por la DANA: ''Allí está todo muy mal aún'', cuenta, y el presentador le pregunta si perdió mucho en la tragedia: ''Perdimos una empresa de 40 años, tres coches, tres motos y casi la vida. Estuvimos ingresados ocho días''.

Pero María Eugenia se muestra muy positiva: ''Por eso tenía ganas de venir aquí, a divertirme y a olvidarme de todo'', y Carlos Sobera la apoya: ''A eso nos vamos a dedicar. España tendrá muchos defectos, pero la gente es maravillosa porque hay mucha solidaridad. Este es un programa muy emotivo''.

María Eugenia se lleva un gran premio en uno de los juegos

La concursante acierta una de las pujas del concurso y consigue jugar al juego de 'Los dados' en el que ha tenido la ayuda de su hijo Javier. Ambos lo han dado todo y con la ayuda del público y sus propias intuiciones han conseguido llevarse un gran premio: el alquiler de una camper durante dos semanas.