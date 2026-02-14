Antía Troncoso 14 FEB 2026 - 02:54h.

La madre de Daniel Sancho recuerda el duro momento en el que su hijo fue condenado a cadena perpetua por la justicia tailandesa

Silvia Bronchalo, rota de dolor, confiesa si ha perdonado a su hijo Daniel Sancho por el crimen que cometió: "Incluso lo quiero más"

Esta noche '¡De viernes!' emitía la segunda parte del testimonio de Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho. Una durísima entrevista en la que la exmujer de Rodolfo Sancho se pronunciaba por primera vez sobre el asesinato de su hijo a Edwin Arrieta y por el que se encuentra cumpliendo cadena perpetua en la prisión tailandesa de Surat Thani. ¿Cómo vivió Silvia el momento de la condena?

Tras un año de investigación por el asesinato de Edwin Arrieta, en el que se recopilaron pruebas, se reconstruyeron los hechos y se analizaron las cámaras y las compras previas que el detenido había realizado antes de cometer el crimen, la justicia Tailandesa declaró culpable de asesinato con premeditación a Daniel Sancho, condenándolo a una sentencia de cadena perpetua el 29 de agosto de 2024.

Durante el año que duró la investigación, Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, padres de Daniel Sancho, se volcaron en la preparación de la defensa de su hijo, intentando que la condena no fuese tan severa e incluso valorando la posibilidad de que pudiera ser juzgado en España, algo que finalmente no se materializó.

Silvia Bronchalo recuerda el día en que condenaron a su hija a cadena perpetua

En su entrevista, Silvia Bronchalo valoraba la condena impuesta a su hijo y por la que el equipo de abogados de éste, contratado por su padre Rodolfo Sancho, ha interpuesto un recurso. Sobre la sentencia, la entrevistada opinaba de manera clara, tachándola de ser "excesiva" y, además, recordaba cómo fue el día en el que esta se produjo y la reacción de Daniel Sancho a la misma.

"No se lo esperaba. Él esperaba una absolución o una condena mucho menor", aseguraba Silvia Bronchalo, que además señalaba, que pese a que el equipo jurídico de Daniel Sancho tenía claro que iba a ser absuelto, ella "tenía sus dudas": "Hablé con mucha gente en Tailandia que conocían casos de extranjeros y por lo general no resultan en absolución".

Asimismo, la entrevistada rememora lo que sintió al escuchar el fallo del tribunal: "Para mi fue un alivio que fuera cadena perpetua y no pena de muerte". Asimismo, Silvia Bronchalo contaba que lo que más le dolió ese día fue ver "la cara de Daniel": "Él no entendía nada. Estaba convencido de que iba a ser absolutoria o una condena menor. Buscaba respuestas en el equipo jurídico".

Inmediatamente después de dictar su sentencia, las autoridades tailandesas trasladaron a Daniel Sancho a la prisión de máxima seguridad de Surat Thani, tal y como relataba Silvia Bronchalo: "Dos minutos después se lo llevaron. Yo no pude hablar con él en ese momento. Únicamente el juez nos permitió darle un abrazo y un beso. Él necesitaba ese abrazo".