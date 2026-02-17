Borja se agobia con la intensidad de Luciana y se desahoga con el equipo de ‘Casados a primera vista’: "Necesito ir más lento"
En sus últimos días en Marruecos, la pareja se sincera sobre cómo están viviendo la relación
Luciana y Borja dan un paso más durante su luna de miel en Marruecos: "Ha habido sentimientos"
Borja y Luciana empezaban su matrimonio en 'Casados a primera vista' con una boda marcada por los comentarios de algunos de los invitados que no veían que pudiera llegar a nada su relación. La pareja, ajena a todo esto, comenzaba su luna de miel y parecía que las cosas iban muy bien entre ellos, pero hay algo que está empezando a agobiarle a él, lo que hacía que se desahogase con el equipo del programa, lo que también iba a acabar haciendo ella, entre lágrimas.
Ambos se mostraban muy cómodos durante su estancia en Marruecos donde han llegado a intimar, pero Borja se ha dado cuenta de algo en este tiempo: "En la intimidad soy menos intenso que ella, hay cosas con las que siento presión porque me provoca que frene más rápido. Necesito ir más lento". Pese a que ella cree que con Borja "no está siendo cansina y si bastante contenida".
Luciana y Borja se desahogan con el equipo de 'Casados a primera vista'
"Es muy intensa, yo necesito mi espacio, no puedo estar todo el rato con ella. Me mata que me llame mi marido", se desahogaba Borja con el equipo, que no tiene claro a donde va a ir todo esto. Lo que provocaba que Luciana se diera cuenta de que esto podía llegar a pasar y también se rompía con el equipo: "No quiero que me haga daño y tengo miedo. Estoy empezando a sentir algo y no me quiero emocionar, soy así y quería una persona que aceptase todo eso. Me da miedo no ser suficiente".
Pese a las dudas de si compartir lo que está sintiendo o no con Luciana por miedo a hacerle daño, Borja decidía hacerlo en su última cena en Marruecos: "Los días que hemos vivido son muy intensos y eso me crea ansiedad. No solo por ti, también por la situación". Lo que ella comprendía: "Entiendo que quieras tener tus momentos a solas, nos estamos conociendo".