Ambos están poniendo mucho de su parte, abriéndose y dejándose querer, con las emociones a flor de piel

¿Amor a primera vista en los pasillos de Mediaset entre colaboradores?: "La primera vez que lo vi, me enamoré"

A pesar de que la opinión de los invitados que acudieron a la boda de Borja y Luciana no nos daban muy buenas esperanzas de que el futuro de los dos sería prometedor (al menos para los más allegados de la pareja), ambos están poniendo de su parte y en la última entrega de 'Casados a primera vista', han dado un paso más en su relación. Y es que lo que está claro es que las opiniones te pueden dar alguna que otra pista de lo que puede ocurrir en un hipotético caso, pero no son más que meras opiniones subjetivas y lo más importante es que cada uno ponga de su parte.

Y es que los dos se han sincerado en su boda de miel en Marruecos, con una Lucia que ha confesado estar "súper contenta" de la experiencia que está viviendo junto a él, asegurando incluso un sincero "hacía tiempo que no me sentía tan agusto" y un Borja, por su parte, que ha desvelado que, a pesar de al principio de esta aventura estar un poco cohibido, ahora está mejor que nunca. Sin duda, lo que nos hemos dado cuenta con este íntimo momento entre ambos es que la complicidad cada vez aumenta más y eso se nota: un emotivo abrazo entre ambos lo ha corroborado.

En parte, si esa complicidad está aumentando es por los dos, que están dándolo todo y cada vez se sienten más cerca. De hecho, Borja y Luciana han protagonizado un bonito momento en una cabaña que ha comenzado con un brindis, ha continuado con un pequeño tonteo y ha terminado, como bien ha relatado Borja, "pasando lo que tenía que pasar".

El convite de Borja y Luciana

El convite, sin duda, ha sido una continuación de lo que fue el 'sí quiero' entre Borja y Luciana. Y es que los amigos de Borja no han parado de opinar sobre qué le había parecido Luciana a Borja, según lo que le conocen y cuáles son sus gustos. "Como amistad sí, pero como pareja...", "echar un polvo lo van a echar", "no es su prototipo", "no le gusta nada" o "es todo lo contrario a lo que dijo Borja, que quería alguien con la cara finita" son algunos de los comentarios que propinarían los mejores amigos de Borja. De hecho, en un momento dado, estos le ponían una nota a Luciana y, mientras le daban a su amigo un alto 9.5, con Luciana no se lo pensaban: "Un 6".

Y por si fuera poco, a la hora del brindis, los amigos brindaban "porque se divorcie antes que el padre", comentario que era acompañado de unas risas. A la hora de vaticinar si vivirían en un futuro en Mallorca (de donde es Luciana) o Sevilla (de donde es Borja), un amigo de Borja se mostraba tajante: "A Mallorca no va a ir. Le voy a bloquear todas las aplicaciones de viajes".

La primera noche de Borja y Luciana

Borja y Luciana han vivido su primera noche juntos... y a solas. Nada más llegar, ambos se han cambiado y se han conocido sin sus trajes de novios para, posteriormente, ponerse cómodos y meterse en la cama para descansar del largo día que habían vivido.

Al día siguiente, ambos leerían un sobre muy pero que muy especial: ¡una espectacular luna de miel en Marruecos les esperaba! Precisamente, uno de los destinos favoritos de Borja: "Voy tres veces todos los años porque es mi sitio favorito", indicaba Borja, muy emocionado, ante una Lucia también con muchas ganas de comenzar este viaje tan especial.