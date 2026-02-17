Patricia Fernández 17 FEB 2026 - 00:37h.

La pareja se reconcilia tras uno de sus momentos más tensos en el estreno de su pisito

Lorenzo y Laura abren su corazón el uno con el otro tras su primera crisis matrimonial: "Hay cosas que me frenan"

Desde que se dieron el 'sí, quiero', Laura y Lorenzo han vivido un sinfín de emociones en su pareja en 'Casados a primera vista'. Ambos han conectado de una manera excepcional, pero sus fuertes caracteres hacen que las broncas también sean muy explosivas, lo que hace que ambos estén viviendo grandes altibajos en sus primeros días como matrimonio.

Con su vuelta de la luna de miel, la pareja ya ha experimentado sus primeras horas de convivencia en la que parecía que se entendían, pero un juego erótico que se le ocurría a Laura para hacer en pareja, era el detonante de una gran bronca entre ellos.

Un comentario de Lorenzo no gustaba nada a Laura: "A una se le quitan las ganas, a mí me pone la inteligencia de un hombre no la prepotencia, no te confundas". Y él no tardaba en responder a esto: "Tampoco pretendía ponerte en éxtasis todavía". Y la actitud de Laura ante esto, hacía que él le dijera que no le había gustado nada: "Te dejo ahí solo a tu rollo con el juego y yo me voy a cocinar, esa ha sido la idea que has dado. Se te ve en la cara de mala". Pero ella le dejaba claro que "había interpretado mal la situación" y sus palabras no le gustaban nada: "No me hace gracia, si crees que soy mala te buscas a una con cara de buena, yo estoy siendo real y sincera".

Lo que parecía que no tenía solución entre ellos con una tensión que se cortaba en el pisito, la pareja lo arreglaba ante la gran conexión que hay entre ellos, con un momento de pasión en el sofá que terminaba con este complicado momento entre ellos: "Ha sido una reconciliación con el sello de Lorenzo y Laura, hemos estrenado el apartamento con fuegos artificiales".