Nofumadores.org ha presentado una denuncia formal contra Rosalía y la youtuber Esty Quesada por fumar durante la grabación de 'Special People Club'

La plataforma Nofumadores.org ha presentado una denuncia formal contra Rosalía y la youtuber Esty Quesada, conocida como 'Soy una pringada', por fumar durante la grabación del pódcast 'Special People Club'. La asociación considera que su actitud "infringe la normativa" vigente en materia de tabaco y comunicación audiovisual en un formato "dirigido a jóvenes".

En un comunicado, la entidad ha informado este miércoles, 11 de febrero, que la denuncia no solo se dirige a las protagonistas del episodio, sino también al canal responsable de la producción y difusión del programa, al entender que existe una posible responsabilidad compartida en la emisión del contenido.

Tal y como se observa en la entrevista, la intérprete de 'Berghain' aparece fumando en un espacio interior cerrado mientras invita a la presentadora a compartirlo ante la cámara.

La organización sostiene que este episodio podría vulnerar la normativa en al menos dos aspectos. Por una parte, la ley prohíbe fumar en espacios cerrados de uso laboral, categoría en la que podría encajar el lugar de grabación. Por otra, la regulación también impide que en medios audiovisuales los participantes aparezcan fumando o mostrando productos relacionados con el tabaco.

Nofumadores también apunta a una posible infracción de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que veta cualquier forma de promoción de productos del tabaco en contenidos difundidos tanto en medios como en plataformas digitales.

Asimismo, señala que en la primera publicación del vídeo era visible la marca del cigarrillo. Tras la polémica generada en redes sociales, el capítulo fue retirado temporalmente y vuelto a subir con el producto pixelado.

Desde la asociación consideran que difuminar la imagen del cigarrillo no elimina el problema y que, a su juicio, el "efecto final es el mismo": "Una promoción implícita del tabaco en un formato dirigido a audiencias jóvenes, protagonizado por una figura con millones de seguidores en todo el mundo", manifiesta la presidenta de la entidad, Raquel Fernández Megina, que advierte sobre que este tipo de conductas pueden alentar a los adolescentes, un sector que califican de especialmente vulnerable frente a la normalización del consumo de nicotina.

"Rosalía es una figura pública con enorme capacidad de influencia entre adolescentes y jóvenes, un colectivo especialmente vulnerable a los procesos de renormalización del tabaco y la nicotina", alerta la plataforma.

Cabe recordar que en diciembre de 2024 ya se presentó otra denuncia contra la compositora por la aparición de cigarrillos de una marca reconocible en sus redes sociales. También el año pasado TikTok decidió interrumpir momentáneamente una transmisión suya en directo por considerar que se estaban infringiendo sus normas al aparecer fumando.