Los constantes cambios y otros asuntos detrás de no firmar el divorcio entre ambos

Paola Olmedo carga contra su expareja, José María Almoguera: "Estoy enfadada, eso no se hace"

Tensión en el plató de ‘El tiempo justo’ con las declaraciones de José María Almoguera sobre su divorcio de Paola Olmedo. El hijo de Carmen Borrego se mostró claro al explicar por qué, meses después de redactarse la demanda, el acuerdo sigue sin firmarse.

“¿Has firmado?”, le preguntaba Joaquín Prat directamente. “No”, respondía el hijo de Carmen Borrego tajante. Según explicó, la demanda de divorcio está redactada desde el mes de agosto y ha sufrido “siete u ocho cambios”, aunque insiste en que no han sido por su parte. “Yo estoy de acuerdo en todo”, aseguró, dejando caer que las modificaciones siguen produciéndose sin que él entienda el motivo: “Da igual lo que… yo no sé qué pasa, de verdad que no lo sé”.

Almoguera evitó entrar en detalles legales, remarcando en varias ocasiones que no iba a hablar “de temas de abogados”. Eso sí, quiso dejar claro que el bloqueo no depende de él: “La razón de que no esté firmado no es algo mío”, sentenció.

Durante la conversación salió a relucir uno de los puntos más delicados: una supuesta cláusula relacionada con la exposición pública del hijo que tienen en común. José María fue contundente al respecto, defendiendo que no considera “normal” redactar algo que pueda interpretarse como que, si el menor aparece públicamente, la responsabilidad recaiga únicamente en el padre.

Además, también se abordó el asunto económico del divorcio. Aunque confirmó que el dinero de ciertas exclusivas está dividido al cincuenta por ciento, reconoció que hay cuestiones pendientes relacionadas con los pagos derivados de esos ingresos, como obligaciones fiscales. “Se ha pagado, pero no todo, a lo mejor”, admitió, dejando entrever que ese podría ser uno de los puntos que aún generan fricción.

Con la demanda sobre la mesa desde hace meses y varios cambios acumulados, el divorcio entre José María Almoguera y Paola Olmedo sigue sin cerrarse. Y, según su versión, el motivo no está en su negativa a firmar, sino en asuntos que todavía no se han terminado de resolver.

Las imágenes de Paola con un nuevo amor

Además, José María Almoguera ha reaccionado en el programa 'El tiempo justo' a las imágenes exclusivas de su ex pareja, Paola Olmedo, besándose apasionadamente con un nuevo hombre tras su ruptura. Almoguera, hijo de Carmen Borrego, aseguró no saber que Olmedo estaba conociendo a alguien y prefirió descubrir las fotos en directo.