¡Ana y Luija dan un paso más en su relación! Se dan su primer beso en su momento más íntimo antes de dormir

Ana y Luija avanzan entre miedos, complicidad y un primer beso

Ana y Luija, cada vez más cerca en sus primeras horas de convivencia: “¿Me das un beso?”

Después de una larga noche en la que todas las parejas se han reencontrado y han compartido sus primeras experiencias durante la luna de miel y los primeros días de convivencia, cada una regresa a su apartamento. Ana está a punto de descubrir que hay placeres a los que una no puede resistirse.

Cuando se preparan para dormir, Luija le pregunta si le importa que duerma en ropa interior. Ana responde sin dudar: "Tú también tienes que ser tú. Tú quieres dormir así, pues duerme así". Tras esta breve conversación, se acuestan, pero antes se dan un beso de buenas noches, tan esperado por muchos.

La reacción de los compañeros ante las palabras entre Luija y Ana

Durante la cena conjunta de todas las parejas, comienzan a hablar de las primeras impresiones. Cuando llega el turno de Luija, comparte: "Cuando viniste tan tímida, la sensación que tuve en vez de verte guapa o fea, era de protegerte". Ante esto, Natalia reacciona entre risas: "¿Yo porque he tenido tan mala suerte? A mí que me lo expliquen".

Luija continúa: "Yo lo que tenía miedo es que fueras mala persona y creo de momento que no lo eres", a lo que añade: "De momento, mañana ya veremos", provocando las carcajadas del resto de compañeros.

Ana reconoce sus miedos ante Luija y los expertos

Durante la charla con los expertos, Ana admite que aún arrastra muchos de los miedos del principio. Reconoce que: "todavía vienen conmigo, pero poquito a poco, la verdad es que yo me voy soltando, reconozco que todavía no". Aun así, valora profundamente que Luija: "Me lo han puesto muy fácil, me hace sentir cómoda, me hace sentir segura", algo que considera fundamental: "ha sido la clave de esto".

A continuación, Ana detalla cuáles son exactamente esos temores que aún la acompañan. Confiesa con sinceridad: "Estoy cagada todavía, tengo ganas de disfrutar un poquito de la vida, no tengo más ganas de penas, creo que ya me toca". Su mayor inseguridad es que la relación no funcione: "Me da miedo que no salga bien. Lo peor que puede pasar es que yo termine enamorada y que aquí el caballero no".

En medio de la charla, ambos revelan que ya han compartido su primer beso. Lo confirman sin rodeos: "Ya ha habido beso". Ana explica cómo ocurrió este momento tan especial: "Cuando nos echamos a dormir me dijo que no le había dado las buenas noches y me giré y fue nuestro primer beso". La experiencia la descolocó y la emocionó: "Me dio mariposillas en el estómago y me gustó mucho, tanto que después no podía dormir".

Más tarde, ambos se sinceran sobre la intimidad. Ana considera que aún necesitan tiempo: "Todavía necesitamos conocernos más. Él acaba de decir que no puede prometer amor eterno, vamos despacito y con buena letra". Luija, por su parte, explica la importancia que tiene este tema para él: "Es algo importante en mi vida, en una relación". También recuerda lo que sintió el día de la boda: "Cuando la vi que yo le pedí un beso el día de la boda y no pudo dármelo, obviamente yo dije no quiero ni tocarla porque se va a sentir mal".