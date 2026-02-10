La convivencia ha acercado a Ana y Luija más rápido de lo esperado: "Estoy muy bien"

Ana descubre el pasado de Luija entre confesiones en París: "Fui infiel un montón de veces"

Compartir







Durante la última entrega de 'Casados a primera vista', las parejas se han enfrentado a una verdadera prueba de fuego: la convivencia. Y es que hasta el 40% de las parejas que dan este paso fracasan en el intento. Pero no tiene por qué ser el caso de Luija y Ana, quienes tras volver de su luna de miel se han dirigido a un moderno apartamento para conocerse más en profundidad y dar nuevos pasos para encontrar el amor... ¿para siempre?

Al entrar al apartamento, los dos se han fijado en cada detalle que el equipo del programa les ha preparado, cuidando todo al máximo y con algunos objetos con mucha historia detrás, para que ambos se sientan como en casa y les resulte más fácil todo. Además, han colocado en el salón la caricatura que les hizo un pintor en su viaje a París. Y se han organizado: mientras uno ha ido a comprar, la otra se ha quedado colocando un poco en el apartamento todo lo que había de por medio.

Ana ha bromeado al ver a Luija entrar al apartamento con el carrito de la compra: "Ha sido mortal... cuando te he visto entrando... he dicho: 'Míralo, un amo de casa'. Eres muy apañado".

Ana y Luija, cada vez más cerca

Y es que en un momento dado, Ana le ha pedido un "besito" a Luija y este se lo ha dado en la mejilla. "Me siento bien... estoy emocionada", ha indicado la de Torremolinos, ante las cámaras de 'Casados a primera vista'. Si algo nos ha quedado claro después de esos primeros momentos de convivencia de la pareja es que Ana y Luija están, cada vez, más cerca el uno del otro.