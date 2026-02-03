Ana se emociona durante el paseo en barco con Luija y se sincera con él

Ana descubre el pasado de Luija entre confesiones en París: "Fui infiel un montón de veces"

Después de la bonita boda de Luija y Ana, ambos han continuado pasito a pasito conociéndose durante su luna de miel en París, la ciudad del amor. Pero parece que esta velocidad ha aumentado un poco en las últimas horas de los recién casados en la capital francesa, pues Ana y Luija se han atrevido a compartir un momento de intimidad en un baño turco: "Después de todo el día de frío, vamos a pasar un poquito de calor", decía él al entrar al spa.

La malagueña, por su parte, ha reconocido sentir atracción por su marido, al que ha definido como "potente". Además, Ana ha reconocido que se ha intentado relajar, pero con Luija a su lado ha sido complicado. Los dos han protagonizado un pequeño acercamiento durante su acalorada cita en la sauna.

Después de unas cariñosas caricias y una charla en la que han hablado de lo que sienten y lo que necesitan, Luija y Ana han ido a bajar la temperatura con una ducha de agua fría: "A mi no me importa esperar para intimar porque, si tu vas a estar incómoda haciendo esas cosas, yo no quiero", reconocía el de Málaga hablando con su pareja.

"Teníamos que haber cogido el nivel uno"

Después de este momento de charla y relax, en la que temperatura estaba por las nubes (por la sauna), ambos han decidido subirla un poquito más con un juego de cartas en las que no han faltado las preguntas y las confesiones más picantes. A pesar de las dificultades del idioma, ambos se las han apañado para descifrarlas y traducir lo que pone.

Ana estaba muy animada ante este reto, así que ha decidido saltarse el nivel número uno y empezar por el nivel dos: "¿Cuáles son las zonas erógenas que no conoces aún de tu pareja?", preguntaba Luija. Ella no ha sabido qué responder, aunque se lo ha tomado con buen humor entre risas de ambos: "Teníamos que haber cogido el nivel uno", decía ella. A continuación, la malagueña le ha preguntado a su marido cuáles son sus fantasías sexuales. La respuesta de Luija ha sorprendido mucho a Ana, que se ha quedado sin palabras: "Me da morbo los sitios públicos", respondía él. A pesar de la sorpresa, la joven ha confesado que a ella le gustaría hacerlo en la playa.

"Hacía mucho que no lloraba por cosas bonitas"

Durante su última noche en París, el matrimonio ha disfrutado de un romántico paseo en barco por el río Sena entre confidencias, brindis y buenos deseos: "Que sea así siempre de bonito", decía Luija. Ana, por su parte, se ha emocionado al ver el privilegiado entorno en el que estaban juntos: "Me siento tremendamente agradecida de estar ahí. Estoy emocionada y hacía mucho que no lo hacía por cosas bonitas", reconocía la malagueña.

"Siempre lloro porque algo no va bien y es la primera vez que lo hago de lo bonito que era todo. Tenemos que pararnos y dar gracias por las cosas que vivimos", continuaba ella visiblemente emocionada. También le ha querido agradecer a Luija como le ha apoyado. Él también le ha dedicado unas palabras muy bonitas, viviendo un momento muy íntimo y muy romántico, pero sin un beso entre ambos.