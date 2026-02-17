Compartir







En el siguiente episodio de 'Casados a primera vista', que Telecinco emitirá el próximo lunes a partir de las 23:00 horas, descubriremos la respuesta de Natalia y veremos cómo el resto de las parejas se enfrentan a los expertos. Expertos que les plantearán preguntas para saber cómo va su relación, poniendo en un compromiso a estos y, a la vez, haciéndose plantear quizás aquellos aspectos que menos se habían planteado.

De hecho, algunos participantes del programa de Telecinco nos dejarán confesiones inesperadas que marcarán un antes y un después en su relación.

La semana de la honestidad aterriza en 'Casados a primera vista'

Además, la semana de la honestidad aterriza en 'Casados a primera vista' con dinámicas que tendrán consecuencias devastadoras... y desoladoras. Algunos como Borja, de hecho, es posible que reconozcan que le gusta más otra participante de 'Casados a primera vista'... y la reacción de Luciana no tardará en llegar, sintiendo cierta decepción.

Por otro lado, algunas parejas como Ana y Luija darán un paso definitivo de su relación, yendo cada vez de menos a más y poniendo mucho de su parte para que todo vaya... ¿mejor que nunca? Sin embargo, otras parejas tendrán el poder de decidir si quieren seguir o abandonar el experimento, viviendo situaciones límite y con choques nunca vistos desde que el programa dio su pistoletazo de salida.

La honestidad será el arma que lo cambie todo en el próximo episodio de 'Casados a primera vista'. ¿Te lo vas a perder?