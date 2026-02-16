Telecinco.es 16 FEB 2026 - 13:14h.

El experimento televisivo abre un debate en los pasillos: ¿La labia y los mensajes son suficientes para enamorarse, o el roce verdaderamente hace el cariño?

¿Te casarías a primera vista? Los colaboradores responden: “Para divorciarse siempre hay tiempo”

Compartir







El altar de 'Casados a primera vista' une a dos desconocidos por la vía rápida, pero el verdadero experimento comienza cuando se quedan a solas. Esta edición no está dejando momentos de mucha complicidad emocional, pero también una palpable frialdad física en algunas parejas. Convivir bajo el mismo techo, compartir cama y confidencias, pero sin que haya ni un solo roce durante semanas. Ante este panorama, surge la gran pregunta que divide a la audiencia: ¿Se puede forjar el amor real sin ningún tipo de contacto físico en los primeros compases de la relación?

Hemos trasladado este debate a nuestros colaboradores y la redacción se ha partido en dos bandos: los románticos empedernidos que creen en la conquista de la mente, y los realistas que consideran que sin química, no hay matrimonio que valga.

Las palabras frente al "clamor popular"

En el bando de las románticas encontramos a Giovanna González. La periodista, colaboradora en 'Vamos a Ver', no lo duda ni un segundo y admite que, en su caso, la conquista verbal puede suplir la falta de contacto inicial. Si la otra persona es detallista, le escriben constantemente y sabe dejarla "embobada" con su actitud, ella tiene claro que podría enamorarse porque, como ella misma confiesa entre risas, en el fondo es muy "tontorrona".

Pero esta visión choca frontalmente con la contundencia de Leticia Requejo que no deja ni terminar la pregunta para sentenciar el asunto con un "jamás" rotundo. Fiel a su estilo directo, Leticia segura representar a "la voz del pueblo" al afirmar que enamorarse sin contacto físico es sencillamente "imposible", y advierte que quien diga lo contrario en pleno siglo XXI, está mintiendo.

La necesidad de "una manita" y la magia de la tele

Analizando la situación desde la empatía hacia los concursantes, Alejandra Prat pone un poco de cordura y entiende que quienes acuden a 'Casados a primera vista' suelen arrastrar "experiencias no tan buenas" en el amor tradicional, lo que les lleva a dejarse llevar por el experimento con más cautela. Pero como espectadora reconoce que algo tiene que haber: "un besito, una manita...están casados", un mínimo de contacto para dejarse llevar por la magia del momento.

Por su parte, Pepe del Real ve complicado enamorarse en estas condiciones por la falta de control sobre la elección. Aunque admite que podría llegar a enamorarse de alguien mientras va conociendo poco a poco, Pepe pone una línea roja: es él quien tiene que dar el "visto bueno", rechazando la idea de que "terceras personas" decidan con quién debe compartir su vida e intimidad. Dale al play para no perderte el intenso debate.