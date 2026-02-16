Ana Carrillo 16 FEB 2026 - 14:12h.

Borja ha dado su opinión sobre las críticas de sus amigos a Luciana en su boda

Luciana responde a los amigos de Borja por puntuar su físico en 'Casados a primera vista'

La boda de Borja y Luciana en 'Casados a primera vista' se vio salpicada por las críticas de los amigos y primos del novio hacia el físico de la novia. Dijeron que al sevillano solo le gustaría "de cara a la pared", que a él le atraían las chicas con la "cara más finita" y que no querría llevarla a su pueblo, Dos Hermanas. La argentina ya ha reaccionado en sus redes sociales, pero Borja no se había pronunciado hasta ahora, que ha roto su silencio en declaraciones a Sergio Ojer, colaborador de 'En todas las salsas', para dar su opinión.

Sergio Ojer, tiktoker y colaborador de 'En todas las salsas', ha explicado en el vídeo que ha compartido en TikTok que se ha puesto en contacto con el empresario de 26 años para preguntarle por este asunto que tantos comentarios ha suscitado en las redes sociales, donde los fans de 'Casados a primera vista' han mostrado su descontento con los amigos del novio por criticar el físico de Luciana.

"Lo que puedo decirte es que esos comentarios han sido súper desafortunados, que no tienen justificación y que ni ella ni su familia los merecían", ha respondido Borja, que ha reconocido así que sus amigos "se han equivocado" al criticar a la mujer a la que él le dio el 'sí, quiero' en el exitoso formato que se emite los lunes a las 23:00 en Telecinco.

"Todos mis amigos le han pedido disculpas uno a uno a Luciana, porque yo creo que lo merecía, cada uno le habrá escrito a su manera", ha añadido el sevillano, desvelando por primera vez que la enfermera ha recibido las disculpas de aquellos que la criticaron en su propia boda nada más verla.

Aunque Borja no se ha quedado ahí y ha aprovechado que se estaba pronunciado sobre el tema para pedir respeto para sus amigos porque están recibiendo ataques en las redes sociales. El empresario ha asegurado que hay "personas que los están atacando, amenazándoles y escribiéndoles semejantes barbaridades" y que considera que no se puede "defender el respeto con más falta de respeto".