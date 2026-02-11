Pedro Jiménez 11 FEB 2026 - 00:49h.

La medallista olímpica ha contado que está buscando a su segundo hijo: "Es una exclusiva"

Los invitados de ‘Universo Calleja’ se enfrentan a una durísima escalada y Raúl Pérez emociona con su superación: “Es lo más difícil que he hecho”

Compartir







"No tenemos latido", era el anuncio de Ana Peleteiro en julio de 2025 anunciando así que había perdido a su bebé en la novena semana de gestación. Un momento que marcó un antes y un después en su vida y en su faceta como madre, y que ha querido explicar con todo lujo de detalles y recordar en la última entrega de 'Universo Calleja' que Telecinco ha emitido este martes, abriéndose como nunca sobre todo esto.

Ha sido el propio Jesús Calleja quien en pleno paseo por la selva le ha sacado el tema, puesto que en la pasada entrevista no tuvieron ocasión de hablarlo. La medallista olímpica ha contado que ha sido algo "muy jodido" para ella, puesto que no se lo imaginaba para nada: "Fue duro enterarme de que estaba embarazada, porque no fue un embarazo planeado. Cuando tu trabajo es el deporte hay que planificarse. En este caso, vino como vino... entré en un estado de shock, incluso de rechazo ante lo que me estaba pasando. Todo se me desajustó".

"Me hice la idea de que iba a ser mamá y ya me visualizaba. Es doloroso que te digan cuando has escuchado al bebé dos veces que no hay latido cuando vas a la cita", ha señalado una Ana Peleteiro que en aquel momento no dudó en visibilizar todo este tema a través de sus redes sociales. "Te sientes sola... nadie habla de los abortos. Todo el mundo habla de lo demás, pero no del aborto, que es algo que las mujeres pasamos muy en solitario".

Ahora, Ana Peleteiro ha confesado que le gustaría tener otro hijo: "Es una exclusiva. Lo primero que necesité cuando pasó lo del aborto fue parar... creo que me pasó eso porque no paro".

Ana Peleteiro, objeto de muchas críticas en redes sociales

Y es que Ana Peleteiro es una atleta a la que siempre le ha dado igual lo que piensen de ella y que ha mostrado su opinión al respecto de las cosas, sin ningún tipo de tapujos. Además, nunca ha escondido nada de lo que le pasa, visibilizando temas tan importantes como el embarazo en el deporte. Fue criticada porque entrenó embarazada y, posteriormente, fue también criticada porque se puso a entrenar al dar a luz: "Me generan titulares. Cuando me quedé embarazada de Lúa entrené porque quería seguir con mi carrera".

"Hasta que di a luz no paré de entrenar nunca. Cuando menos entrené fue el primer trimestre. Luego, di a luz y estaba súper bien de forma", ha contado Ana Peleteiro, que asegura que estaba mejor en ese momento a nivel físico que ahora.

Ana Peleteiro, 'emprendedora en sus ratos libres'

Ana Peleteiro ha contado también en 'Universo Calleja' algunos negocios que tiene en estos momentos entre manos. Uno de ellos es un gimnasio en A Coruña que tiene con Cris Díaz, su entrenadora, socia y amiga, y con el exfutbolista del Real Madrid Lucas Vázquez: "Nos va muy bien".

Y luego tiene, por otro lado, el primer negocio con el que se aventuró en este mundo del emprendimiento: una clínica de podología en Vigo. Además, tiene una cafetería de especialidad en Ribeira, sumando así su tercer negocio y planificando su futuro al máximo, puesto que para ella, "del atletismo se puede vivir, pero un corto espacio de tiempo en lo que la vida misma es".