Universo Calleja 17 FEB 2026 - 23:58h.

Jesús Calleja, ante Santi Millán y el resto de los invitados: "Ya tengo diagnóstico de la mano y efectivamente había dos huesos rotos"

Jesús Calleja tiene que abandonar la grabación de 'Universo Calleja' tras su caída y pasa el testigo a Santi Millán: “No me ha pasado en veinte años”

La Bahía de Hudson, en Canadá, es uno de los mejores lugares del mundo para el avistamiento de ballenas beluga. Santi Millán, junto al resto de invitados, se han montado en unos kayaks dispuesto a ello, a ver el máximo número de ballenas posibles... y sus reacciones han sido de alucine total. Y no es para menos: la magnitud y la presencia que tienen deja a uno cuanto menos impresionado.

"¡Ala!", "¡guau, está saltando!" o "¡qué preciosa!" son algunas de las frases que se han escuchado decir entre los invitados. En un momento dado, Santi Millán ha recibido una videollamada de Jesús Calleja: "¡Jesusito de mi vida y de mi corazón!", ha subrayado Santi Millán.

Jesús Calleja le ha contado la última hora de su estado de salud tras su aparatoso accidente. "Ya tengo diagnóstico de la mano y efectivamente había dos huesos rotos. Mañana a las 8:00 horas de la mañana me operan", ha informado el presentador de 'Universo Calleja', ante lo que el también presentador Santi Millán ha intentado sacarle una sonrisa bromeando. "Es buena hora para operarte", ha dicho el de Barcelona.

De repente, en plena videollamada, una ballena ha saltado dejando en shock a todos y de manera totalmente desprevenida: "Fue brutal", ha dicho Ana Peleteiro.

Unos invitados 'sorpresa' sorprenden por la noche a los invitados

Pero este momentazo no ha sido el único que hemos vivido durante la última entrega de 'Universo Calleja' que se ha emitido en Telecinco este martes. La noche anterior, cuando los invitados se disponían a dormir en sus tiendas de campaña, un sonido de una respiración dejaba a todos en alerta: ¡era el sonido de una ballena!

Ruth Lorenzo no se lo pensaba dos veces y se acercaba a la parte del lago donde podría estar la ballena y conforme más se acercaba más se escuchaba. "Es que pasan aquí pegadas eh", aseguraba Ana Peleteiro. Un momentazo que a la mañana siguiente no tardaban en comentar: "Toda la noche... al principio está guay, pero cuando te despiertan a las 3:00 horas de la mañana...", aseguraba Ana Peleteiro.