telecinco.es 18 FEB 2026 - 15:05h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de Carmen en 'El precio justo'!

Disfruta de todos los programas de 'El precio justo' en Mediaset Infinity

Compartir







Carmen acude a 'El precio justo' acompañada de su marido y su hermano, que la apoyan en todo momento desde la grada. La concursante ha conseguido derrotar a todos sus contrincantes en la ruleta final y llega a 'el escaparate final' con mucha ilusión de llevarse todos los grandes premios expuestos ¿Conseguirá cumplir su objetivo o se irá con las manos vacías?

La concursante ha tenido que intentar adivinar el precio total de esta serie de artículos:

Unas gafas de realidad virtual de altísimo nivel

Reserva de una sala de cine con capacidad para 20 personas

Una sesión de fotos lifestyle de alto nivel que dura 5 horas

Un viaje a Perú de cinco días para dos personas

Una moto de gasolina y una bicicleta eléctrica

¿Sabrá decir Carmen cuál es el precio justo del gran escaparate final?

Carmen tiene muchas dudas después de ver los grandes premios y pide ayuda al público para intentar adivinar el precio justo: ''¿Más de 18.000?'', pregunta y hace caso a los espectadores que le piden que lo baje: ''17.500 euros, además el 17 es el número de mi marido y la moto la quiere mi marido''.

La concursante espera nerviosa a que Carlos Sobera compruebe el precio justo, y tras una espera que se le ha hecho eterna, obtiene la respuesta: ''19.216 euros. Nos hemos quedado un pelín bajos, pero lo hemos intentado'', la apoya el presentador.