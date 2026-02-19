Telecinco.es 19 FEB 2026 - 21:00h.

A pesar de empezar con mal pie, el leonés se lleva una oferta bastante elevada

Jorge tiene 39 años y ha estado acompañado por Irene, una de sus amigas, en '¡Allá tú!'. El leonés ha sido parte del 'Team original' del programa, es decir, de los concursantes que entraron en el primer día y eso ha hecho que no hayan faltado las lágrimas entre algunos de los amigos que han hecho en esta experiencia. Además, si se llevase los 100.000 euros le gustaría invertirlo en algo que tenga que ver con el universo, porque su sueño sería viajar al espacio.

"No pinta bien, Juanra", decía Jorge después de su mala racha en el juego. A pesar de eso, el leonés ha rechazado varias ofertas, dejando una tensión explosiva en el programa. En ese momento, el concursante del programa de Telecinco ha abierto la caja negra y ha descubierto que ha perdido la cifra más alta hasta la fecha: 35.000 euros. Esto ha sido un batacazo enorme para el de León.

La banquera sube la oferta

Jorge ha dudado con una oferta de 4.820 euros, pero sus compañeros y su amiga Irene le han animado a continuar con su partida. "El reloj me marca las pulsaciones altas", confesaba Jorge entre caja y caja. La banquera se ha visto obligada a subir su oferta después de un golpe de suerte que ha tenido el concursante en las siguientes cajas.

Ha llegado al final del programa con un panel increíble, pues aún mantenía las cifras más altas de '¡Allá tú!'. Finalmente, Jorge se ha plantado sin dudarlo con una oferta de 21.000 euros. ¡Qué partida de infarto ha hecho el leonés! Dale al 'play' para verla otra vez.