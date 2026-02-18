¡75.000 euros en el panel! Adam hace una jugada brillante en '¡Allá tú!' y termina llevándose un pastizal

Telecinco.es Madrid, 18 FEB 2026 - 23:59h.

Adam ha hecho una jugada en '¡Allá tú!' que le ha hecho llevarse nada más y nada menos que 15.000 euros. Lo ha conseguido gracias a dos amuletos en los que ha pensado minutos antes de aceptar la oferta de la banca.

En el concurso de Telecinco nunca se sabe. Puede suceder de todo, y lo más importante es la decisión que vaya tomando cada concursante con las cajas y con las ofertas que recibe. Quizás eso ha sido lo que le ha hecho a Adam apostar por el dineral que le había ofertado la banca.

La jugada de Adam

Su caja era la número 13, y tenía por delante un panel que tenía tanto unos 75.000 euros que te cambian la vida, hasta un incienso con el que se puede ambientar el hogar y poco más. El banquero le había propuesto 15.000 euros, y en el momento en que Juanra Bonet se lo comunica, Adam se lo piensa varias veces aunque tiene claro lo que va a hacer. Y toma su decisión en base a dos amuletos que ha mostrado como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Los elementos era una piedra que le regaló su familia en Navidad y que le da "suerte". El otro es un "amuleto" que viene del mundo del manga. "Es el símbolo del destino y a mí me ha llegado el destino, no se me ha quedado buen panel", relata.

Finalmente, Adam ha aceptado la oferta de la banca y se ha llevado esos 15.000 euros. En su caja había 500 euros por lo que su alegría era inmensa.