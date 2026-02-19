Gema rompe a llorar por la sorpresa de su marido y le agradece su apoyo incondicional en su lucha contra el cáncer que padece

Inédito | Laura le recrimina a su hermano que se líe con sus amigas y este le avisa que no va a dejar de hacerlo: "Te vas olvidando"

Compartir







Juan Carlos visitaba 'El diario de Jorge' para sorprender a la mujer de su vida, su esposa Gema. Llevan juntos desde hace 20 años, pero están tan enamorados como el primer día. En los últimos meses, la pareja ha sufrido un golpe muy duro, puesto que ella fue diagnosticada con cáncer de mama. Esta tarde, él protagonista de esta historia sorprendía a su mujer con un emotivo homenaje.

Antes de que se produjese la sorpresa, Jorge Javier se dirigía a la sala de invitados para hablar con Juan Carlos en privado, debido a que Gema se encontraba entre el público del programa, sin saber que esta tarde ella era una de las protagonistas de nuestras historias. En la sala y sin que su esposa lo escuchase, Juan Carlos le contaba al presentador su historia de amor.

Fue entre los pasillos de un supermercado donde se fraguó la relación de Juan Carlos y Gema, puesto que ambos trabajaban juntos como reponedores. "El roce hace el cariño", contaba el protagonista a Jorge Javier. Su primer beso llegó en su segunda cita y, tras ese idílico momento, no se han separado.

La radio ha tenido un papel muy importante en su historia, ya que fue a través de este medio como Juan Carlos pidió matrimonio a Gema: "Llamé el día de su cumpleaños y le dije si se quería casar conmigo", contaba el protagonista. Por eso mismo, la radio no podía faltar en el programa de hoy.

"Gracias a él he podido empezar a superarlo"

De vuelta en plató, Jorge Javier hacía un anuncio muy importante: "Este programa es multimedia y podemos conectar con la radio". En ese momento, sonaba una dedicatoria en la radio destinada a Gema: "Nuestra próxima canción se la quiere dedicar un oyente a una mujer de la que esta locamente enamorado. Llevan 20 años juntos y confiesa que la ama como el primer día (...) Esa mujer es Gema".

Gema, entre el público, se rompía por completo al escuchar el mensaje. Tras este momento tan emotivo, se sentaba en el plató con Jorge Javier y, tras contarle su historia con Juan Carlos, agradecía el apoyo de su marido durante su complicado proceso de tratamiento contra el cáncer: "Siempre me ha levantado, no se ha quejado nunca, me ha mantenido y gracias a él he podido empezar a superarlo"

A continuación, la pareja se reencontraba en el plató, donde Juan Carlos le dedicaba unas bonitas palabras a su esposa: "Te quiero mucho. Sabes que eres la mujer de mi vida. Voy a estar siempre a tu lado siempre, pase lo que pase. Esto ha sido un bachecito que nos ha pasado y a partir de ahora vamos a disfrutar más todavía de la vida".