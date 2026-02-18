El contenido que no se vio en 'El diario de Jorge': dos hermanos tienen una brutal pelea por los ligues de Marcos

Andrea se entera de que su novio se iba a casar con su amigo Yordanis y que lo dejó plantado: "Estoy flipando"

Compartir







Laura y Marcos llevan sin hablarse un mes por culpa de las actuaciones de este último con las amigas de su hermana. El joven asegura que le gusta estar con su grupo y que muchas le parecen atractivas, algo que no le sienta nada bien a Laura.

En un contenido inédito, hemos visto el desencuentro que tuvieron uno y otro en 'El diario de Jorge'. Ambos se enfrentaron en una acalorada discusión. Marcos le dice que tiene "derecho a ser libre" y a estar con quien quiera. El joven tiene claro que su hermana no es un impedimento para ligar, pero a Laura esto no le sienta nada bien. "Te vas olvidando", le pide Laura.

Esta le explica que ya ha tenido varios "roces" con sus amigas por dicha razón. "No me hace gracia porque he tenido problemas, me he visto en situaciones que no me gustan", le traslada a Jorge Javier Vázquez como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Pero la posición de Marcos es inamovible. "Estoy ahora disfrutón, me apetece disfrutar", le comenta. Laura no entiende aún así cómo puede gustarles sus amigas. "No habrá gente para fijarse que te tienes que fijar en ellas...", cuenta en el programa de Telecinco.

Hay de hecho una escena que ambos han comentado en directo y que ha generado un cisma, pero también ha estado llena de humor. Al parecer, Laura "pilló" a su hermano en el baño de su casa con una amiga suya. Vázquez le desvela lo que hizo después de obligarles a una y a otro a irse a cuartos distintos. "¿Sabes lo que hizo él? Un Vladimir", dice entre risas.