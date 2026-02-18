Andrea se entera de que su novio se iba a casar con su amigo Yordanis y que lo dejó plantado: "Estoy flipando"

Yordanis le ha pedido explicaciones a su amigo Alejandro de su desaparición tras pedirle matrimonio

"Nos queríamos mucho y desapareciste", lee Alejandro en un mensaje que ha recibido en 'El diario de Jorge' de una persona que desconocía. Su amigo Yordanis ha sido quien le ha invitado al programa de Telecinco para solucionar lo que le ocurrió con él hace seis años.

En aquél momento, uno y otro eran muy amigos. Se conocieron cuando este último llegó de Cuba a Barcelona. Yordanis cuenta que sus comienzos en España no fueron nada fáciles, ya que luchando contra viendo y marea para encontrar trabajo y empezar una nueva vida.

Así que terminó conociendo a su amigo Alejandro, quien le abrió las puertas de su vida con los brazos abiertos. Le acogió en su casa, y toda su familia le trató como uno más.

Así ha reaccionado Andrea al conocer la historia de su pareja con su amigo

Pero llegó el momento en que quería regularizar su situación y fue precisamente Alejandro el que le ayudó a hacerlo pidiéndole matrimonio. Tras ello, este desapareció y nunca volvió a saber nada más de su amigo sin motivo.

"No hemos hablado desde hace seis años", comenta Yordanis. Uno y otro se han visto por fin las caras en el programa de Telecinco en un tenso momento que ha presenciado Andrea, novia de Alejandro. "Si se lo dije fue de cachondeo, no me acuerdo al cien por cien", comparte el barcelonés.

Alejandro explica en directo que la intención era que fuesen "pareja de hecho" su hermana y su amigo. "Así era más fácil para él regularizar su relación", comenta.

Andrea no ha dado crédito con la historia, aunque también se lo ha tomado con mucho humor. "Yo estoy flipando, sigo un poco perdida", dice a la vez que apostilla que desconocía completamente la historia.