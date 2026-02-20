Luismi ha venido al programa para confesarle a su mejor amigo que está enamorado de él

Recibe calabazas primero y ve cómo su cita tontea con una persona del público en una sala aparte: "¡Que se van a besar en mi cara!"

Momento de máxima tensión y emociones a flor de piel en 'El diario de Jorge'. Lo que parecía una simple declaración de amistad terminó convirtiéndose en una inesperada confesión de amor… y en un rechazo en pleno plató, con la exnovia y la exsuegra del protagonista como testigos.

Luismi decidió dar un paso al frente y confesarle a su mejor amigo, Jonathan, que está enamorado de él. Visiblemente nervioso, comenzó recordándole todo lo que han compartido juntos: “Han pasado muchos hombres por mi vida y tú lo sabes. Y por ellos no he sentido lo que siento por ti”, confesaba el joven almeriense.

El invitado explicó que siempre ha estado a su lado, en actuaciones, salidas y momentos importantes, pero que le dolía especialmente cuando Jonathan tenía pareja: “Cuando tú tenías pareja yo lo pasaba muy mal”, reconoció antes de soltar la frase definitiva: “Estoy enamorado de ti”, afirmaba visiblemente emocionado. Entre risas nerviosas y ánimos desde el público, Luismi dejó claro que su “puerta” seguiría abierta por si algún día Jonathan decidía intentar algo más.

La respuesta de Jonathan

La reacción de Jonathan no se hizo esperar. Con serenidad, pero firme, fue claro: “Sabes que a mí me gustan las mujeres”. El joven explicó que antes de acudir al programa ya había hablado con su entorno sobre la posibilidad de esta confesión y que tenía claro que no podía corresponderle: “Tienes que saber que a mí me gustan las mujeres y que no puede haber nada entre nosotros”, zanjó Jonathan, dejando claro que su deseo es conservar la amistad.

Lejos de generar un enfrentamiento, Luismi asumió el rechazo con deportividad: “Yo me lo olía, no pasa nada”, dijo, insistiendo en que lo único que desea es que la relación entre ambos continúe igual que hasta ahora.

La aparición sorpresa de su ex y su exsuegra

Pero la sorpresa no terminó ahí. El presentador anunció que en el plató no solo se encontraba la exnovia de Jonathan, Nadia, sino también su exsuegra, Elisa. Ambas entraron para aclarar que no tenían nada que ver con la encerrona amorosa. La madre de Nadia fue clara: “Hemos venido para demostrarte que no éramos nosotros los que habíamos organizado esto”, explicaba. Eso sí, confesó que le gustaba la pareja cuando estaban juntos y que no le importaría una reconciliación, aunque recalcó que la decisión es solo de ellos.

Entre bromas finales, el presentador resumía la escena: “La exsuegra, la exnovia y un enamorado. ¿Qué más quieres?”. El desenlace fue conciliador: Jonathan confirmó que su relación con Luismi seguirá igual y que con Nadia mantienen el contacto, incluso con la exsuegra.