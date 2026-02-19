Recibe calabazas primero y ve cómo su cita tontea con una persona del público en una sala aparte: "¡Que se van a besar en mi cara!"
Ávaro pretendía tener una romántica cita con Carolina... pero no ha podido ser: los detalles
El intento de Álvaro por encontrar el amor aún no ha dado sus frutos. El invitado ha quedado sin palabras con lo que ha vivido en 'El diario de Jorge' cuando ha ocurrido lo contrario a lo que esperaba antes de venir al programa de Telecinco.
Álvaro iba a conocer a Carolina en persona tras un flechazo que tuvieron por conexión telefónica. El hombre estaba dispuesto a dar todo de sí mismo para encontrar de una vez por todas el amor y conseguir que le vaya bien en este ámbito. Pero, desgraciadamente, esta vez no ha podido ser, aunque quien sabe si otro día terminará dando en el clavo.
La brutal reacción de Álvaro al ver el tonteo entre su cita y otro chico
El invitado ha conocido por fin a Carolina, aunque esta le ha dado calabazas en pleno directo cuando ha contado ante Jorge Javier Vázquez que había conocido a otra persona en el mismo día y que tenía muchas ganas de saber más de él. Se trataba de Lewis, un venezolano que estaba entre el público.
Este ha aparecido en directo y ha terminado sucediendo algo increíble. Vázquez no daba crédito. Carolina y Lewis se han conocido en una sala aparte dentro de las instalaciones de Mediaset y han tonteado, incluso con más de un acercamiento que hemos podido ver todos.
Álvaro ha alucinado con lo que estaba presenciando. "¡Que se van a besar en mi cara!", exclamaba totalmente en shock. "Que yo esto no lo puedo ver. Jorge, por favor, quiero un pediatra, me estoy poniendo malo", señalaba. "No lo puedo ver más", insistía.
Mientras, Carolina y Lewis tenían un tonteo con caricias y roces que han dado a entender su buena y llamativa primera conexión. "No lo veo yo claro", apostillaba después Álvaro.