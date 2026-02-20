Así han sido las dos felicitaciones por el cumpleaños de Gloria Camila de sus "fantasmas del pasado"

Gloria Camila, pillada con su exnovio, el cantante Álvaro García: todos los detalles

Compartir







Sorpresa y emociones encontradas en 'El tiempo justo' por el 30 cumpleaños de nuestra colaboradora, Gloria Camila. El programa preparó a la hija de Rocío Jurado un pequeño juego con mensajes inesperados que no la dejaron indiferente en este día, especialmente el de Manuel Cortes, con quien ha vivido altibajos en su relación.

En el vídeo, Manuel Cortes comenzaba felicitándola con cordialidad: “Felicidades, Gloria. Que lo pase increíble. Una persona a la que le sigo teniendo aprecio, con la que he tenido mucha confianza y siempre le he deseado bien”. El artista reconocía que la relación “podría haber sido la misma de siempre”, aunque admitía que se sintió “un poco molesto” tras una intervención pasada en televisión. “El día que tuvimos la intervención me puse un poco nervioso… estaba haciendo algo un poco en contra de mi voluntad”, explicaba.

Además, Manuel revelaba que lo último que supo de Gloria fue un pequeño problema de salud y que, al enterarse, habló con su entorno para interesarse por ella: “Me preocupaba qué tal iba la cosa”.

Tras escuchar el mensaje, Gloria Camila reaccionó con sinceridad. “Yo es que a Manuel le tengo cariño, me parece buena gente”, comenzó diciendo. Sin embargo, al ser preguntada por si le había hecho ilusión la felicitación, fue clara: “Hombre… yo pensaba que iba a ser alguien de familia o algo”. Una frase que evidenció cierta decepción ante lo que algunos calificaron como una felicitación “envenenada”, marcada por el recuerdo de desencuentros pasados.

La sorpresa de Tamara

Antes del mensaje de Manuel, Gloria había recibido otra inesperada felicitación. En ese momento apareció en pantalla Tamara, la hermana de Michu, lo que provocó la sorpresa de la colaboradora: “¡Pues me he llevado una sorpresa, de verdad! No me lo esperaba”.

La reacción fue mucho más distendida y positiva. Gloria agradeció el gesto con una sonrisa y dejó entrever que, al igual que con Manuel, el tiempo podría limar asperezas: “Con Tamara sí que no tengo la menor duda…”, apuntó, mostrando una actitud más abierta a retomar contacto. ¿Podrá el tiempo hacer que Gloria Camila pueda acercarse a los fantasmas de su pasado? Por el momento solo podemos decir ¡Felices 30 años, Gloria Camila!