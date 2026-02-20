Ana Carrillo 20 FEB 2026 - 17:44h.

Alejandra Rubio aclara por qué Laura Matamoros le dijo que mirase el WhatsApp de Carlo Costanzia en el avance de '¡De viernes!'

Alejandra Rubio, sobre la petición de Mar Flores a Laura Matamoros tras su conflicto con Carlo Costanzia: "No tenía ni idea"

Compartir







En el avance de la entrevista de Laura Matamoros en '¡De viernes!', asegura que Alejandra Rubio miente porque Carlo Costanzia sí que sabe dónde vive ella y le dijo que si lo quería saber que revisase su WhatsApp. Ese comentario sorprendió mucho ayer a los colaboradores de 'El tiempo justo', programa al que hoy ha acudido Alejandra Rubio para responder a la hermana de Diego Matamoros y revelar a qué se refiere cuando le recomienda que revise los mensajes de su novio para descubrir la verdad.

"Lo voy a contar, le he pedido permiso a Carlo", ha comenzado diciendo Alejandra, que ha explicado que Carlo sabe dónde vive su prima porque cuando recibió el tercer grado le pidió a Laura su dirección para que allí inscribieran su domicilio mientras él tuviera que llevar la pulsera telemática. También ha añadido que su novio y padre de su hijo no se acordaba de esto y que por eso tuvieron que buscar en su conversación a qué se refería la que fuera hijastra de Makoke.

"Él nunca llega a ir a su casa", ha matizado la hija de Terelu Campos, que ha explicado que su novio no recibió en ese momento el permiso penitenciario y que no llegó a pisar el domicilio de su prima, con la que espera que se pueda reconducir la situación "si se retracta" de las acusaciones que ha hecho contra él.

Con quien no ve posible un acercamiento es con Diego Matamoros, con el que se ha mostrado muy crítica y es que no comprende por qué ha arremetido contra Carlo Costanzia y ha señalado que la propia Laura, en el avance de la entrevista de '¡De viernes!' "se desmarca" de las declaraciones de su hermano acerca del conflicto entre primos.

Según la sobrina de Carmen Borrego, supo de la discusión entre Laura y Carlo justo después de que se produjera porque se lo contó su novio y es por eso por lo que está tan convencida de que no se pasaron las líneas rojas que Diego asegura que se cruzaron.