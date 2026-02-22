Los jurados de 'Got Talent' revelan sus debilidades y lo que más les gusta ver en el escenario

Telecinco.es 22 FEB 2026 - 01:14h.

El jurado más exigente de la televisión nos descubre qué disciplina artística o cualidad oculta es la que realmente les roba el corazón y les empuja a dar su codiciado "sí".

"Lo más difícil es decir no": los jurados de 'Got Talent' desvelan lo más duro de su trabajo

El jurado de 'Got Talent' es uno de los más imprevisibles de la televisión, y con la llegada de perfiles tan enérgicos y creativos como los de Lorena Castell y Carlos Latre, que se han sumado a los veteranos Risto Mejide y Paula Echevarría, el programa ha ganado en matices. Cada uno tiene un filtro distinto a la hora de valorar, pero todos comparten un mismo objetivo: dejarse sorprender.

Les hemos puesto en un aprieto preguntándoles con qué tipo de talento conectan más profundamente. Sus respuestas demuestran que, en el escenario de 'Got Talent', no hay una fórmula matemática para el éxito.

La magia del momento y el poder de la creatividad

Para Paula Echevarría, la disciplina artística pasa a un segundo plano cuando se encienden los focos y nos cuenta que no se trata del talento en sí, sino de la actuación concreta. De hecho desvela que a veces una disciplina que le encanta puede dejarla "muy fría", mientras que de repente sale un mago (un género que a priori no es su favorito) y la hace flipar. Para Paula la clave absoluta es la conexión y "lo que el concursante te ofrezca" en esos pocos minutos.

En una línea similar se mueve Carlos Latre, aunque él pone el foco en la originalidad y "la creación y creatividad". Valora profundamente a aquellos artistas que van más allá de la técnica pura, poniendo como ejemplo a alguien que hace pole dance y logra "crear un universo alrededor para integrar todo" o a esa chica que llega con sus propias composiciones, le pone los pelos de punta y le hace llorar.

El ritmo en las venas y la mente afilada

En cambio Lorena Castell, que es puro nervio y emoción, lo tiene claro y no duda en admitir que su gran debilidad es la música. Siendo totalmente honesta, cualquier disciplina que vaya de la mano de la música es la que más le mueve por dentro y le hace vibrar la silla.

En el otro extremo, el veterano y siempre exigente Risto Mejide busca estímulos más mentales y nos cuenta que el talento con el que más conecta es la improvisación. Para Risto, salir airoso de lo inesperado requiere "inteligencia, ingenio y capacidad de adaptación", unas cualidades que admira profundamente y que, sin duda, marcan la diferencia entre un buen concursante y un artista brillante.

Dale play para escuchar las reflexiones completas del jurado sobre la magia del escenario.