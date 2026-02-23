Ana Carrillo 23 FEB 2026 - 20:12h.

Gran sorpresa para Marc y Laura al verse en el reencuentro de las parejas: “¡Nos conocemos desde hace años!”

La pareja de Lorenzo ha revelado cómo conoció al marido de Ainhoa antes de coincidir en 'Casados a primera vista'

En el quinto programa de 'Casados a primera vista', disponible en Mediaset Infinity, las parejas se reencontraron para celebrar su primera cena grupal después de sus respectivas lunas de miel. Las chicas ya se conocían y los chicos también, porque cada grupo celebró sus despedidas de solteros en conjunto antes de las bodas; pero había un chico y una chica que se conocían de años atrás: Laura y Marc, que se quedaron muy sorprendidos al verse allí.

Rápidamente se pusieron al día y ella se convirtió en su apoyo al escuchar que estaba muy triste por el rumbo que había tomado su matrimonio con Ainhoa. "Nos conocemos de un pasado y tenerla aquí me alegra", comentó el de Andorra tras su charla con la pareja de Lorenzo, que confesó que nunca lo había tan apenado.

Sergio Ojer, tiktoker y colaborador del vídeopodcast de mtmad 'En todas las salsas', se ha puesto en contacto con Laura para preguntarle por el origen de su amistad con Marc y la catalana le ha dado todos los detalles y ha adjuntado fotos de su primer encuentro en una discoteca.

Laura fecha ese primer encuentro en abril de 2024 y explica que se produjo por un amigo en común: "Nos presentaron y en ese momento yo estaba con una persona y yo estaba con esa parejita, pero Marc y yo hicimos 'clic' al momento y nos llevamos súper bien porque es un tío súper majo, súper colega y súper abierto de mente".

La amiga de Natalia se ha deshecho en halagos con su amigo, al que ha definido como "un hombre 100, un señorazo, un caballero" y como una persona muy generosa porque a la hora de pagar en aquella primera fiesta en la que se conocieron le invitó a su grupo y a ella a todo: "Desde aquel día nos hicimos súper amigos".

"Por lo que conozco de Marc te puedo asegurar que no ha ido al reality ni por fama ni por dinero porque el dinero le sobra, no digo que sea de familia, sino que es un tío súper currante, es una persona súper humilde que se ganado lo suyo, que no le debe nada a nadie y tiene unos valores increíbles", ha sentenciado Laura, en una clara respuesta a las críticas que Ainhoa hizo de Marc en los programas 3, 4 y 5 al señalar que era diferente cuando estaba detrás de cámaras.