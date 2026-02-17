Patricia Fernández 17 FEB 2026 - 01:09h.

Ambos hablan ante sus compañeros y unas palabras de Marc hacen que Ainhoa estalle por completo

Así era la tensa luna de miel de Ainhoa y Marc: "No quiero pillarme y que no sienta lo mismo"

Compartir







Marc y Ainhoa, que empezaban con mucha conexión en su boda, han ido separándose cada vez más cuando han ido pasando tiempo juntos. La pareja parece que no consigue entenderse, tanto es así que tras su última gran bronca ella no ha dormido en el piso y las cosas cada vez están más tensas entre ellos.

El equipo de 'Casados a primera vista' instalaba a Ainhoa en otro apartamento al ver la gran tensión entre la pareja y, pese a los intentos de Marc de ir hasta su puerta para intentar arreglar las cosas: "Confía en mí, te lo digo en serio, yo no voy a dejar de luchar". Para ella parece que es demasiado tarde y las palabras de él no le ayudaban para que esto mejorase: ¿Hay que hablarlo cuando tú quieres? Me vas a dejar tranquila".

Con toda esta tensión entre ellos y sin convivir juntos en los últimos días, Marc y Ainhoa tenían que afrontar el reencuentro de las parejas en la primera cena entre todos después de que se hayan casado, al que eran los únicos a la que llegaban por separado. Ambos se desahogaban con sus compañeros y él no entendía la actitud de su pareja al llegar cuando él ya estaba junto a los chicos: "No me ha saludado, no quiero ni contestar de cómo me he sentido".

Tras esto Ainhoa se confesaba con las chicas: "Él solo quiere divertirse, pero no hace por tener conversaciones ni por conocernos". La que se confesaba como rabiosa al ver que Marc había mostrado que estaba mal ante el resto y no con ella.

Tensión entre la pareja en la cena con todos

Después de estos primeros momentos de contacto llegaba la esperada cena en la que la pareja se iba a desahogar con sus compañeros. Ainhoa les confesaba todo lo que no ha ido bien entre ellos: "Me hubiera gustado sentir esa conexión, pero no ha sido así, no la ha habido porque no se ha dejado. Todavía no le conozco después de una semana casada con él. Yo he dado todo y él nada".

Mientras Marc intentaba acercarse a ella recordando un bonito momento que vivieron ambos en la luna de miel: "Me dolía la barriga y todo del ataque de risa". Pero esto terminaba con ambos volviendo a discutir cuando otro momento de lo que pasó en Egipto salía a la luz: "Eso no le gustó".

"Te he repetido miles de veces que no me molestó y lo sigues diciendo, ¿te lo digo en chino?", reaccionaba Ainhoa y esto terminaba con ella levantándose de la mesa y desahogándose con las chicas, completamente rota: "No lo puede volver a repetir cuando le he dicho que no". Y tras esto Ana reflexionaba sobre lo ocurrido: "Es una cena de grupo, solo está mirando su historia y hay seis historias más".

El gran dilema en los pasillos de Mediaset: elegir a su pareja ideal de la cadena