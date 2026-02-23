Sandra Barneda, Ana Terradillos y Laila Jiménez demuestran cuánto se conocen: ¿quién es más probable que...?

Sandra Barneda, Ana Terradillos y Laila Jiménez han respondido a las preguntas de este divertido juego dando pistas de cómo perciben el estilo de cada uno de sus compañeros

Psicólogos, cantantes y chicas del tiempo: la IA reinventa al equipo de 'El tiempo justo'

¿Cuánto se conocen los rostros de la televisión entre sí? Esa es la pregunta que ha servido de punto de partida para un divertido juego que les hemos propuesto a tres de las presentadoras más queridas de Mediaset España: Sandra Barneda, Ana Terradillos y Laila Jiménez. En una dinámica basada en el clásico “¿Quién es más probable que…?”, las periodistas respondieron a varias preguntas sobre sus compañeros de cadena, dejando anécdotas, bromas y también pistas sobre cómo perciben el estilo de cada presentador.

¿Quién es más probable que…?

Una de las cuestiones planteadas fue quién sería capaz de salvar un programa en directo “con una sonrisa, aunque todo esté en llamas”. Barneda apostó por el carisma irónico de Jorge Javier Vázquez, imaginándolo incluso riéndose en medio del caos. Terradillos, en cambio, señaló a la propia Barneda por su serenidad ante las cámaras, mientras que Jiménez eligió a Patricia Pardo como la más imperturbable en una situación límite.

El juego también dejó espacio para el reconocimiento profesional, con preguntas como quién daría el “zasca” más fino y educado o quién indagaría algo muy personal con la mayor elegancia.

Sandra Barneda: "'Supervivientes' es el rey de los realities, el casting es buenísimo"

Además de este divertido juego, hemos hablado con la presentadora de 'Supervivientes' sobre el regreso del reality. Aunque no pudo adelantar muchos detalles ha destacado especialmente la calidad de los concursantes. Según explicó, el casting de esta nueva edición es “buenísimo” y contará con perfiles muy variados, desde rostros conocidos de televisión hasta participantes procedentes de redes sociales, una mezcla que en los últimos años ha contribuido a mantener el interés del público.

La nueva edición volverá a desarrollarse en Honduras y algunos participantes ya han sido confirmados, entre ellos Gabriela Guillén, Alberto Ávila, Claudia Chacón y Alex de la Croix, que tendrán que enfrentarse a las duras condiciones del concurso, como la escasez de comida, las pruebas físicas y la convivencia extrema.

