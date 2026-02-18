A pocas semanas del regreso de 'Supervivientes', hablamos en exclusiva con María Lamela, que toma el testigo con mucho respeto y empatía a sus predecesoras

Entrevista exclusiva a María Lamela: "'Supervivientes' es la oportunidad de mi vida, aunque rompa con toda mi rutina"

Faltan pocas semanas para que 'Supervivientes' encienda motores y la expectación es máxima. Con un casting que ya desvela potentes nombres confirmados como Gabriela Guillén, Claudia Chacón o Paola Olmedo, la mayor revolución de esta edición recae en la conducción del programa. María Lamela tomará el relevo de Laura Madrueño, asumiendo el gran reto de presentar el exigente formato desde Honduras, que acaba de ganar el Premio Iris a Mejor Realización.

En exclusiva, la periodista comparte cómo afronta el desafío y nos cuenta que lo hace con mucha humildad, especialmente al hablar de las mujeres que han escrito la historia del programa en los Cayos Cochinos.

El legado de Laura Madrueño y Lara Álvarez

María tiene palabras de profunda admiración para Laura Madrueño y Lara Álvarez, aunque expresa que no ha podido hablar con ellas, le encantaría charlar para pedirles consejo y descubrir "qué llevarse a la isla". Las define como "grandes profesionales y personas", dejando claro que ambas son dos referentes femeninos a los que le gustaría "llegar a igualar".

Las playas no perdonan, y la presentadora es consciente de que la audiencia examinará con lupa cada una de sus intervenciones en directo, las conexiones con el plató y su capacidad para calmar los ánimos cuando el hambre apriete a los concursantes en la Palapas.

La lección de 'Salvaxe' y la empatía

A pesar de su debut en Telecinco, Lamela no es novata ya que en 2024 presentó el formato de supervivencia 'Salvaxe' en la televisión gallega. Esta etapa le enseñó a lidiar con un entorno salvaje donde el comportamiento humano pasa bruscamente "de lo más negativo a lo más positivo" al llegar a situaciones límite.

Esa experiencia previa le sirve de entrenamiento, aunque cambiará el frío por el calor extremo y la humedad asfixiante del Caribe. Sabe perfectamente que la privación de comida y comodidades desata los peores instintos de supervivencia, pero también construye las alianzas más inquebrantables: "Aprendes mucha sensibilidad y empatía al ver que están en condiciones muy distintas a las tuyas", reflexiona la presentadora, subrayando que esta conexión será su gran aliada.

Pero presenciar el dolor extremo a escasos metros tiene un coste emocional. Al preguntarle por esta gestión, se define con una persona muy empática, pero sabe que su rol exige mantener el "temple" y su mayor reto será encontrar el equilibrio perfecto: mostrar empatía sin perder la compostura. María asume que habrá ocasiones en las que tendrá que llevarlo mal por dentro "sin que se note".

Honduras, un reto emocional más allá de lo profesional

También quisimos ir al terreno más humano. No solo qué supone profesionalmente irse a Honduras, sino qué implica personalmente: dejar casa, rutinas, afectos y comodidades, preguntamos qué es lo que más puede pesar en la maleta emocional. No tanto por la nostalgia evidente, sino por cómo se equilibra ambición profesional y arraigo personal. Hay detalles muy reveladores sobre su vínculo con Galicia y sobre cómo vive el contraste entre su aldea y el centro de Madrid.

También hablamos de imagen. Porque sí, Honduras es supervivencia… pero también es televisión en prime time. ¿Seguirá la línea estética de sus compañeras? ¿Habrá looks potentes? Hay una reflexión interesante sobre la autoexigencia, el cuerpo y la comparación femenina en televisión que no deja indiferente.

