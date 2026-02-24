Ana Carrillo 24 FEB 2026 - 14:55h.

Marc se ha refugiado en sus amigos para ver el programa 6 de 'Casados a primera vista', en el que se aborda su distanciamiento con Ainhoa

El estado de la relación entre Marc y Ainhoa, de 'Casados a primera vista', es cada vez más complicado, ya que, en el programa 6, la madrileña se ha negado a volver al apartamento que compartían en el coliving y le ha confesado a Luciana que no sabe cómo puede recuperar la confianza en el andorrano, del que piensa que está haciendo un papel para acaparar minutos en televisión y no cree que se haya apuntado al formato para encontrar el amor.

En ese sexto programa, Ainhoa ha dado el paso de acudir al apartamento conyugal, en el que sigue viviendo Marc, para tratar de mantener una conversación con él de algún tema banal y así destensar la situación, como les recomendaron los expertos. Al llegar, su marido le contó que estaba jugando con los juguetes que se había comprado para entretenerse, como un caleidoscopio o un muelle de colores.

Mientras ellos se estancan, como también ocurre con Milton y Natalia, el resto de las parejas siguen dando pasos en sus relaciones. Marc se ha querido sincerar con sus seguidores de Instagram ante la emisión en televisión del sexto programa. Así, les ha contado que no ha querido verlo a solas en casa y que ha invitado a sus amigos a acompañarle en el visionado para poder recibir "apoyo moral".

"Si os digo la verdad, volver a ver las imágenes hace que se vuelvan a evocar los mismos sentimientos en mí", ha confesado el andorrano en sus stories.