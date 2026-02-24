¡No te pierdas el avance del próximo programa de 'Casados a primera vista'! Pasión, desenfreno y un punto de inflexión en una de las parejas

El resto de las parejas alucinan al escuchar qué ha pasado entre Estefanía y Stefan desde que se conocieron: “Pobrecito, me da pena”

En el siguiente programa de 'Casados a primera vista' pasamos de la 'semana de la honestidad' a la 'semana de la intimidad'. Una semana en donde los participantes del programa de Telecinco se conocerán más a fondo y descubrirán ese lado más picante que les hará unirse más a sus parejas o, por el contrario, separarse de ellas...

Algunas parejas como Ana y Luija, ese lado más sexual es posible que les una más, mientras que a otras parejas como Milton y Natalia les sacará verdades incómodas, con confesiones un tanto duras y relevantes: "A lo mejor su olor corporal para mí no es atractivo". Y a otras, como Lorenzo y Laura, donde la tensión sexual ya la vivieron desde el primer día que se conocieron, no hará más que unirles todavía más.

No obstante, un intercambio de palabras va a hacer tambalear a uno de los matrimonios más solidos de la comunidad, generando una gran crisis en ellos a posteriori y marcando en su relación un claro punto de inflexión. Y es que este experimento puede beneficiar a unos, mientras que a otros no tanto...

Las parejas se enfrentan a su primera gran decisión

Además, todos los matrimonios de 'Casados a primera vista' van a enfrentarse a su primera gran decisión: seguir adelante con el experimento o, por el contrario, abandonar. ¿Cuál será la decisión de cada una de las parejas? ¡No te pierdas el siguiente programa de 'Casados a primera vista'! El próximo lunes a partir de las 23:00 horas, en Telecinco.